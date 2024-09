Deux ans après la mort de Mahsa Amini, "la résistance des femmes est plus forte que les restrictions"

Exécutions à grande échelle, impunité pour les auteurs, persécution des proches endeuillés: le bilan est sombre en Iran, deux ans après la mort de Mahsa Amini, qui avait provoqué une révolte populaire. Malgré tout, certaines choses ont changé dans la République islamique.

Qu'ils se trouvent en exil ou derrière les barreaux, les militants antirégime veulent croire que le mouvement de contestation né après la mort en détention de l'Iranienne de 22 ans, arrêtée en septembre 2022 pour ne pas avoir respecté le strict code vestimentaire islamique, n'aura pas été vain.

Selon Sanaz, professeure de yoga et directrice d'un club de fitness en Iran, malgré les difficultés et les pressions, beaucoup de choses ont changé. "Je pense qu’après Mahsa, il y a eu un profond changement", affirme-t-elle dans le 12h30 de la RTS. "Bien sûr, les pressions ont aussi augmenté, mais je pense que la résistance des femmes est plus forte que les restrictions".

De plus en plus d'Iraniennes se promènent désormais dans les rues sans voile et, depuis quelques semaines, en jupe, sans que la police n'intervienne. Des jeunes se promènent également avec des manches courtes ou le nombril apparent. Ces scènes étaient inimaginables avant le mouvement de protestation de 2022.

Dénonçant le port obligatoire du voile et le conservatisme religieux, les manifestants, menés par des femmes, avaient défié le pouvoir iranien pendant des mois, au prix d'une lourde répression: au moins 551 personnes avaient été tuées, et des milliers d'autres arrêtées, selon des ONG de défense des droits humains.

Exécutions

Si les protestations sont aujourd'hui limitées et sporadiques, le pouvoir les écrase malgré tout toujours aussi méthodiquement: l'Iran a exécuté dix hommes condamnés à la peine capitale dans des affaires liées au mouvement, dont le dernier a été pendu en août.

Les groupes de défense des droits humains dénoncent aussi la multiplication des exécutions pour tous types d'infractions, destinées à créer la peur et dissuader les opposants de toute velléité contestataire.

Selon l'organisation Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, au moins 402 personnes ont été exécutées au cours des huit premiers mois de l'année. "D'innombrables personnes en Iran continuent de subir les conséquences de la répression brutale des autorités", affirme Diana Eltahawy, d'Amnesty International.

Répression contre les femmes

Pendant ce temps, les autorités s'acharnent à faire respecter la réglementation sur le port obligatoire du hijab, dont l'abolition était une revendication clé des manifestants. Amnesty note une "augmentation visible des patrouilles à pied, à moto, en voiture et en fourgons de police dans les espaces publics".

Des experts onusiens accusent l'Iran d'"intensifier" la répression contre les femmes, via notamment le recours récurrent à la violence, "coups" ou "gifles" en guise de sanctions.

edel avec afp