Désabusée par la politique américaine au Proche-Orient, la diaspora arabe pourrait lâcher les démocrates

La population d’origine arabe soutiendra-t-elle la candidature de Kamala Harris le 5 novembre prochain? La RTS a pris la température dans le Michigan, Etat du Midwest américain qui abrite la plus grande communauté arabe du pays.

Le Michigan fait partie des Etats dits "pivots" pour la présidentielle. Au cours des 60 dernières années, il a soutenu six fois le candidat républicain et neuf fois le candidat démocrate. En 2020, Joe Biden l’avait emporté de 155'000 voix seulement face à Donald Trump. Mais depuis la guerre à Gaza, la donne a changé. Le soutien des démocrates à Israël suscite colère et incompréhension.

Al Ameer, al Shibani, Shatila... Les devantures des restaurants donnent à Dearborn un air d’Orient. Avec 110'000 habitants d’origine moyen-orientale ou d'Afrique du Nord, cette banlieue de Detroit est la première ville à majorité arabe des Etats-Unis. Dans la rue, malgré le calme apparent, la colère gronde.

Des voix peut-être décisives

"En tant que Palestinien, c'est très blessant de voir que, juste parce que quelqu'un vient d'un pays différent, il n'est pas considéré comme un être humain", a témoigné mercredi au micro de La Matinale de la RTS un habitant dont les deux parents sont palestiniens.

Nous envoyons des milliards de dollars de l'argent des taxes américaines pour bombarder des enfants. Pourquoi ne pouvons-nous pas dépenser cet argent ici en Amérique? Adam Abu Saleh, habitant de Dearborn

"Beaucoup de gens ont essayé d'éluder la cause palestinienne depuis des années, mais nous voyons maintenant que beaucoup d'Américains se réveillent et voient ce qui se passe vraiment. Ils voient que nous envoyons des milliards de dollars de l'argent des taxes américaines pour bombarder des enfants. Pourquoi ne pouvons-nous pas dépenser cet argent ici en Amérique? Du coup, beaucoup de gens sont énervés!", poursuit-il.

Pour lui, il n'y a pas de conscience de cette problématique parmi les démocrates. "Malheureusement, je ne pense pas que Biden et son administration comprennent qu'ils pourraient perdre le Michigan à cause de quelques milliers de voix. Pourtant, c'est avec 10'000 voix que Trump a gagné en 2016! Et 100'000 personnes ont voté blanc en février 2022 [lors des élections de mi-mandat, ndlr]. C'était un message pour Joe Biden, un message pour Kamala Harris et pour les démocrates. Une façon de dire que les gens n'aiment pas la façon dont les choses se déroulent en Palestine", développe le jeune homme.

Kamala Harris, une opportunité?

Le maire de Dearborn Abdullah Hammoud avait lui-même appelé au boycott en 2022. Aujourd’hui, il se dit toutefois prêt à laisser une chance à Kamala Harris. "Les portes se sont ouvertes. Il y a maintenant une opportunité de dialogue pour nous permettre de comprendre comment la présidente Harris va se différencier du président Biden", a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision Detroit PBS.

"Nous avons vu jusqu'à présent qu'elle a fait preuve de fermeté dans ses propos à la suite de sa réunion privée avec Benjamin Netanyahu. Mais plus que de fermeté dans ses paroles, nous espérons qu'elle fera preuve de fermeté dans sa politique", espère-t-il.

C'est une grande erreur d’avoir voté pour Biden, et Kamala fait la même chose! Amazalla Hasser, gérant d'un café à Dearborn

D’autres, trop déçus par Joe Biden, n'attendent en revanche plus rien des démocrates, à l'instar du gérant d'un café yéménite à Dearborn. "C'est une grande erreur d’avoir voté pour Biden, et Kamala fait la même chose! Elle vient tendre la main aux leaders de la communauté en leur disant: 'Nous allons vous donner un siège à la table des discussions'. Il semble qu'ils aient réservé la table, mais ils ne sont jamais venus", image-t-il, avant d'insister: "Je ne fais pas confiance aux démocrates, point!"

L'économie, nerf de la guerre

Sa défiance est telle qu'il regrette de ne pas avoir voté pour Donald Trump il y a 4 ans. "Trump est quelqu'un qui n’aime pas la guerre. Nous l’avons testé comme président pendant 4 ans et nous n’avons pas eu de guerre. Je pense qu'il est fait pour être président. Il aime voir ce pays prospérer, il aime voir l’économie bien se porter et c’est ce que nous voulons", argue-t-il.

L'économie est le souci numéro un de ce petit commerçant, et la guerre au Proche-Orient n’est pas bonne pour ses affaires. "Nous sommes un magasin de café yéménite, spécialisé dans l’importation de café biologique. Tout ce qu'il se passe dans la mer Rouge entrave notre activité et augmente le prix des expéditions... Ça cause beaucoup de problèmes aux propriétaires d’entreprises dans tout le pays et dans le monde entier, j’en suis sûr".

Rien n'est joué dans le Michigan. Abstention, Trump ou Harris: de nombreuses personnes ont confié à la RTS, hors micro, ne pas encore savoir pour qui ils allaient voter.

