Des sondages contradictoires rendent l'issue des législatives incertaine en Géorgie

Les Géorgiennes et Géorgiens ont voté samedi lors d'élections législatives cruciales pour l'avenir de leur pays, qui est divisé entre un parti au pouvoir accusé de dérive autoritaire prorusse et une opposition pro-européenne. Des sondages contradictoires rendent l'issue de ce scrutin très incertaine.

L'opposition pro-européenne est donnée en tête devant le parti au pouvoir par un sondage à la sortie des bureaux de vote réalisé pour une chaîne de télévision favorable à l'opposition par l'institut américain Edison Research. Les quatre partis pro-européens qui se sont mis d'accord pour former une coalition auraient remporté un total de 51,9% des suffrages, contre 40,9% pour Rêve Géorgien. Ils ont revendiqué la victoire.

Un autre sondage d'un institut proche du gouvernement donne lui le parti au pouvoir en tête avec 56,1% des suffrages, contre 35,2% pour la coalition d'opposition. Le président hongrois Viktor Orban s'est dans la foulée félicité d'une victoire "écrasante" du parti gouvernemental.

Une alliance inédite de l'opposition

Des sondages avant le scrutin indiquaient qu'une alliance inédite de formations d'opposition pourrait vaincre le Rêve géorgien, le parti conservateur du milliardaire Bidzina Ivanichvili, qui tire depuis une dizaine d'années dans l'ombre les ficelles du pouvoir dans cette ancienne république soviétique du Caucase de quatre millions d'habitants.

Parmi le quatuor de partis d'opposition concernés se trouve le Mouvement national uni de l'ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili, l'ennemi juré de Bidzina Ivanichvili. Mais le résultat du vote reste difficilement prévisible, de nombreux sondés ayant dit être indécis ou ayant refusé de donner leur préférence.

Des incidents durant le vote

Ce scrutin à la proportionnelle pour le renouvellement des 150 sièges du Parlement avait été placé sous la surveillance d'observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il a été marqué par plusieurs incidents, largement relayés en ligne, notamment une bagarre dans un bureau de vote.

La commission électorale a annoncé avoir été saisie de 133 réclamations sur des violations du secret du vote, des incidents à l'extérieur de bureaux de vote ou des obstacles au travail des observateurs.

Bruxelles a averti que l'issue du vote déterminerait les chances d'entrer dans l'UE de la Géorgie, qui a inscrit dans sa Constitution cette aspiration. "Si le parti au pouvoir tente de le rester quel que soit le résultat des élections, il y a un risque de troubles post-électoraux", prévient pour sa part l'expert Gela Vasadzé, du Centre d'analyse stratégique sur la Géorgie.

En cas de victoire, l'alliance d'opposition a quant à elle promis des réformes électorales, judiciaires et l'abrogation de lois décriées récemment promulguées. Elle envisage de former un gouvernement de coalition, de faire passer ces réformes puis d'organiser un nouveau scrutin d'ici à un an pour mieux refléter la volonté des électeurs.

Virage autoritaire

Ce pays longtemps considéré comme une bulle démocratique en ex-URSS est régulièrement secoué par des manifestations.

Le Rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012, est accusé de s'être embarqué dans une spirale vers la mise en place d'un régime autoritaire prorusse et d'éloigner la Géorgie de l'Union européenne et de l'Otan, à laquelle elle ambitionne également d'adhérer.

Le gouvernement dit vouloir obtenir les trois quarts des sièges du Parlement, ce qui lui permettrait de modifier la Constitution et, en vertu de son projet, d'interdire les partis d'opposition pro-occidentaux.

afp/asch