Des régions sinistrées par l'ouragan Hélène encore coupées du monde aux Etats-Unis

Les inondations soudaines dues à l'ouragan Hélène ont fait au moins 212 morts, dont 72 dans le comté comprenant Swannanoa et la ville voisine d'Asheville, en Caroline du Nord. Une semaine après la tempête, des centaines de routes sont encore coupées et les rescapés attendent toujours de l'aide dans de nombreuses localités.

La moitié des victimes de la tempête ont été recensées en Caroline du Nord. Les Etats les plus touchés sont ensuite la Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride, le Tennessee et la Virginie. Hélène est ainsi le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis en plus d'un demi-siècle, après Katrina en 2005.

Les travaux de secours sont compliqués par un réseau de téléphonie en panne et un million de foyers sont toujours sans électricités. Les réseaux d'eau potables sont également fortement endommagés.

Des risques à revoir

A Asheville, en Caroline du Nord, des quartiers entiers ont été réduits en ruines. Faute d'accès par la route, les autorités envoient secours, eau et denrées alimentaires par les airs.

Très touchées par les inondations, cette ville affichait une forte croissance démographique, en profitant notamment de sa réputation de havre de paix climatique. En effet, cette région montagnarde est préservée des vents extrêmes et des vagues massives qui balayent les côtes. Mais les précipitations historiques qui se sont déversées à des centaines de kilomètres du littoral illustrent que la cartographie des risques liés aux ouragans est plus étendue que beaucoup d'Américaiens ne le pensaient.

"Ces maisons sont là depuis un siècle, et il n'y a jamais eu d'inondation comme ça", témoigne ainsi à l'AFP Vincent Floriani à Swannanoa. "C'est incroyable que ce soit arrivé si vite, que tant de monde ait tout perdu - et quasiment personne n'avait d'assurance inondation, parce ça n'arrivait pas."

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Secours supplémentaires

Le président Biden a envoyé un millier de soldats supplémentaires pour aider à la reconstruction, après avoir été critiqué par Donald Trump pour un supposé retard de l'aide fédérale. Ces renforts s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve, déjà à pied d'oeuvre sur le terrain. Le président s'est aussi rendu jeudi en Floride et en Géorgie. La vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris s'est aussi déplacée en Géorgie.

>> Voir le sujet du 12h45 sur l'ouragan Hélène qui devient enjeu de campagne : Après plus de 160 morts, l'ouragan Hélène prend un tour politique aux États-Unis / 12h45 / 2 min. / hier à 12:45

A Swannanoa, l'aide "a été super", salue sans hésiter Shelby Holzhauser. A 20 mètres de sa maison, de nouvelles canalisations d'eau sont en train d'être installées, tandis qu'un tractopelle répare une route défoncée. Mais l'institutrice ne se fait pas d'illusion: "Ça va prendre un moment avant qu'on se rétablisse".

La reconstruction nécessitera "des milliards de dollars et des années", a prévenu le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.. "Il y a des localités qui ont littéralement disparu", a-t-il souligné.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Texte web: cab avec les agences

Sujet radio: Jordan Davis