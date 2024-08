Des pionniers développent la viticulture en Suède

Dynamisée par le changement climatique, la viticulture se développe en Suède. Mais les pionniers du vin dans ce pays nordique admettent aussi manquer encore un peu de bouteille.

"Il y a des millions de techniques et je n'ai pas de grand-père ou de grand-mère à qui demander. Nous devons nous débrouiller", explique Lena Magnergård, 64 ans, tout en parcourant les courtes rangées de vignes du domaine de Selaön, à une heure à l'ouest de Stockholm.

Auparavant salariée dans la communication politique, elle a créé ce vignoble en 2019 avec son mari agriculteur Erik Björkman, dans la ferme familiale. Selon elle, il s'agit du vignoble le plus septentrional de Suède.

S'ils ont pu produire leur premier vin il y a trois ans, Lena Magnegård, sommelière de formation, admet qu'avec leurs quelque 1000 pieds de vignes, ils sont encore en train d'apprendre.

"On peut lire des livres, mais cela n'a rien à voir avec le savoir d'une génération", dit-elle, expliquant se tourner vers la France et sa tradition viticole pour son apprentissage.

Un cépage particulier

Selon elle, l'émergence d'exploitations viticoles dans le nord de l'Europe doit beaucoup au développement de nouvelles variétés de raisin dans les années 1960 et 1970, comme le solaris, conçu pour résister aux maladies, qu'elle cultive dans son domaine.

Le solaris "a besoin de moins de temps entre la floraison et la récolte, et il supporte très bien le froid", indique-t-elle. Une combinaison parfaitement adaptée aux pays nordiques, où les étés sont plus courts et plus froids.

Une région avec du potentiel

Plus au sud, dans la péninsule de Bjäre, le solaris domine également les 11 hectares du Thora Vingård, un vignoble créé en 2015 par un couple suédo-américain.

Mais le domaine abrite également des cépages populaires, comme le pinot noir, plus surprenant sous ces latitudes car il demande plus de chaleur.

"On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de variétés qui prennent", admet Romain Chichery, vigneron français associé depuis trois ans avec sa collègue Emma Berto.

Avec 200 hectares, le vignoble suédois est minuscule par rapport aux pays de tradition viticole. [RTS/AFP]

"Une fois qu'on a analysé les données climatiques, on a réalisé qu'il y avait du potentiel pour de nombreuses variétés", complète-t-il. Pour cet oenologue de 27 ans, la Suède, "c'est un nouveau terrain de jeu".

Emma Berto et Romain Chichery ont produit 10'000 bouteilles l'an dernier et tablent sur 20'000 pour le millésime 2024.

"Encore du boulot"

Leur surface cultivée est en développement constant et ils ont même convaincu un agriculteur voisin de planter en avril 200 pieds, en plus de son exploitation laitière. Le jeune passionné concède toutefois que "pour la qualité", il y a "encore du boulot".

Et cela tombe bien, le terrain est vierge et le changement climatique, qui perturbe les vendanges sur les terres vinicoles traditionnelles, amène les professionnels à regarder toujours plus au nord.

En Suède, il n'y a pas encore d'appellation contrôlée et le secteur ne compte qu'une cinquantaine de passionnés.

Selon l'organisation Svenskt Vin, 200 hectares sont cultivés dans le pays scandinave, soit deux fois plus qu'il y a cinq ans. A titre de comparaison, le vignoble suisse représente plus de 14'500 hectares.

afp/ami