Des peines de prison ferme pour les deux militantes qui avaient aspergé de soupe un tableau de Van Gogh

Trois militants de "Just Stop Oil" ont à nouveau aspergé de soupe deux tableaux des "Tournesols" de Van Gogh à la National Gallery de Londres vendredi, peu après la condamnation de deux activistes de ce groupe écologiste à de la prison ferme pour des faits similaires.

Peu après 14H30 (13H30 GMT), ils pnt ouvert des récipients contenant de la soupe et l'ont jetée sur deux des "Tournesols" de Van Gogh - l'un de 1888, déjà ciblé à la National Gallery la fois précédente, et l'autre de 1889, prêté par le Philadelphia Museum of Art -, avant de dévoiler leurs tee-shirts "Just Stop Oil", peut-on voir sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Ces oeuvres, aussitôt examinées par un conservateur, ne sont pas "endommagées", a précisé la National Gallery, ajoutant que trois personnes avaient été arrêtées par la police.