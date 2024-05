Des logiciels malveillants neutralisés dans une vaste opération d'Europol

Quatre personnes ont été arrêtées et plus de 100 serveurs mis hors ligne lors de "la plus grande opération jamais réalisée" contre des logiciels malveillants jouant un rôle majeur dans le déploiement de rançongiciels, a annoncé jeudi Europol.

Baptisée "Endgame", cette opération internationale a eu "un impact mondial sur l'écosystème des 'droppers'", a déclaré Europol, désignant un type de logiciel utilisé pour insérer d'autres maliciels dans un système cible. Outre les quatre interpellations, effectuées en Arménie et Ukraine, huit individus liés à ces activités criminelles vont être ajoutés à la liste des personnes les plus recherchées d'Europe. Ce coup de filet, coordonné entre les 27 et 29 mai depuis le siège de l'agence européenne de police à La Haye, a donné lieu à près d'une vingtaine de perquisitions en Arménie, Ukraine, ainsi qu'au Portugal et Pays-Bas. Plus de 100 serveurs saisis Plus de 100 serveurs ont été saisis dans différents pays européens, aux États-Unis et au Canada. Ce sont principalement des entreprises, autorités et institutions nationales qui ont été victimes des "systèmes malveillants" démantelés, selon l'agence judiciaire européenne, Eurojust. Elles ont, selon la police néerlandaise, subi des dommages s'élevant à des "centaines de millions d'euros". "Des millions de particuliers ont également été victimes parce que leurs systèmes ont été infectés, ce qui les a intégrés" à ces logiciels malveillants, a précisé la police néerlandaise dans un communiqué. Gains illégaux en crypto-monnaie Selon l'enquête, ouverte en 2022, l'un des principaux suspects a gagné au moins 69 millions d'euros en crypto-monnaie en louant une infrastructure criminelle pour le déploiement de rançongiciels, a détaillé Eurojust. Les autorités ont visé en premier lieu les groupements à l'origine des six familles de logiciels malveillants: IcedID, SystemBC, Bumblebee, Smokeloader, Pikabot et Trickbot. Ces "droppers" sont associés à au moins 15 groupements de rançongiciels, ont précisé dans un communiqué conjoint l'Office fédéral de police criminelle allemand et le parquet de Francfort. ats/miro