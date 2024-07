Des intempéries au Cap détruisent des milliers d'habitations de fortune

De fortes pluies hivernales et des vents violents ont endommagé des milliers d'habitations de fortune au Cap (Afrique du Sud) et dans ses environs jeudi. De nombreux toits ont été arrachés et des routes inondées, ont précisé des responsables locaux. Des dizaines d'écoles resteront fermées vendredi, l'alerte météo étant maintenue.

"On estime qu'entre 14'000 et 15'000 structures ont été endommagées, mais ce nombre évolue constamment", a déclaré le porte-parole du centre d'opération d'urgence de la province. Bidonvilles surtout touchés Des lignes électriques ont été endommagées, provoquant des coupures de courant dans plusieurs zones. L'élévation du niveau des barrages de la région restait préoccupante jeudi. Le centre d'opération d'urgence de la ville indique que certaines zones de bidonvilles ont été particulièrement frappées. ats/juma