Des experts de l'ONU accusent l'Iran d'"intensifier" la répression des femmes

Des experts de l'ONU ont accusé vendredi l'Iran d'"intensifier" la répression des femmes, deux ans après la vague de contestation déclenchée par la mort en détention de Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au code vestimentaire.

Deux ans après le début de ce mouvement "Femme, vie, liberté", "le gouvernement iranien a intensifié ses efforts pour supprimer les droits fondamentaux des femmes et des filles et écraser les dernières initiatives de militantisme féminin", a averti la Mission internationale indépendante d'établissement des faits sur l'Iran dans un communiqué.

Depuis avril dernier, les autorités de l'État ont "renforcé les mesures et les politiques répressives par le biais du Plan dit 'Noor', encourageant, sanctionnant et approuvant les violations des droits humains à l'encontre des femmes et des jeunes filles qui défient le port obligatoire du hijab obligatoire", selon ces experts, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU.

Mort de Mahsa Amini

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait mandaté ce groupe d'experts pour mener une enquête - à laquelle les autorités iraniennes ont refusé de participer- suite aux gigantesques manifestations qui ont secoué l'Iran à partir de septembre 2022 après la mort de la jeune Kurde Mahsa Amini de 22 ans, arrêtée par la police des moeurs pour ne pas avoir porté correctement le hijab.

Plusieurs centaines de personnes, incluant des membres de forces de l'ordre, ont été tuées durant ce mouvement de protestation, et des milliers d'autres ont été arrêtées pour avoir participé aux manifestations décrites par les autorités comme des "émeutes" orchestrées par les pays occidentaux.

Deux ans après, les forces de sécurité "ont intensifié les schémas préexistants de violence physique, notamment en frappant, en donnant des coups de pied et en giflant les femmes et les jeunes filles qui sont perçues comme ne respectant pas les lois et les réglementations relatives au port obligatoire du hijab", selon les experts de l'ONU, citant en exemple des dizaines de vidéo.

Projet de loi "hijab et chasteté"

Selon eux, les autorités ont renforcé le contrôle du respect du port obligatoire du hijab dans les sphères publiques et privées, "en recourant de plus en plus à la surveillance, y compris par drones".

Ils avertissent aussi qu'un projet de loi, "hijab et chasteté", prévoyant des sanctions plus sévères, est sur le point d'être approuvé par le Conseil des gardiens, et se disent également profondément inquiets face à une "nouvelle tendance" : la condamnation à mort des femmes activistes, condamnées pour des infractions liées à la sécurité nationale.

"Au cours des deux dernières années, la peine de mort et d'autres dispositions du droit pénal national, en particulier celles relatives à la sécurité nationale, ont été utilisées pour terroriser les Iraniens et les dissuader de manifester et de s'exprimer librement", ont dénoncé les experts dans le communiqué.

