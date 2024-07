Des drones à caméra thermique pour sauver les jeunes faons des lames des faucheuses

Equipés de drones à caméra thermique, des bénévoles de l'association belge "Sauvons Bambi" s'activent chaque année lors des fauchages estivaux pour sauver des centaines de faons. C'est moins qu'en Suisse, où les animaux sauvés se comptent en milliers grâce à un réseau de bénévoles plus importants.

En Belgique et au Luxembourg, des bénévoles et des agriculteurs s'allient pour sauver des faons et autres petits animaux lors des fauches estivales.

Équipés de drones à détection thermique, les bénévoles de l'association "Sauvons Bambi" survolent les champs et mettent en sécurité les animaux avant le passage des faucheuses.

800 faons sauvés en 2023

En 2023, environ 800 faons ont été sauvés entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg, où opère l'association qui compte 80 bénévoles. C'est moins qu'en Suisse, où les animaux sauvés se comptent en milliers grâce à un plus gros réseau de bénévoles.

>> Revoir ce reportage du 12h45 dans des champs suisses qui s'apprêtent à être fauchés : Des drones à la rescousse des faons. Une technologie utilisée pour les repérer et éviter qu'ils ne soient fauchés. / 12h45 / 2 min. / le 22 mai 2020

fgn avec les agences