Plus de 60 morts dans des glissements de terrain en Inde

Des glissements de terrain survenus tôt mardi matin dans l'Etat du Kerala, dans le sud de l'Inde, ont fait au moins 63 morts, selon les autorités. Des centaines de personnes sont probablement ensevelies, indiquent par ailleurs les forces armées.

Un responsable du district de Wayanad dans l'Etat du Kerala, où l'effondrement d'un pont entrave les opérations de secours, a déclaré à la presse que 63 personnes étaient mortes et que 116 autres étaient hospitalisées pour recevoir des soins.

L'agence de gestion des catastrophes du Kerala a indiqué que des équipes de pompiers et des forces de sécurité de l'Etat participaient aux opérations de recherche et de sauvetage. De nouvelles précipitations et vents violents sont attendus mardi, a-t-elle précisé.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi sur le réseau social X, écrivant que ses "pensées vont à tous ceux qui ont perdu leurs proches" et que ses "prières vont aux blessés". Il a également assuré le ministre en chef du Kerala de "toute l'aide possible" pour faire face à la situation.

Moussons plus intenses

Les épisodes de moussons qui s'abattent sur l'Asie du Sud de juin à septembre offrent un répit dans la chaleur de l'été et sont essentiels pour reconstituer les réserves d'eau.

Mais elles conduisent aussi à des inondations et glissements de terrain, à l'origine de dégâts matériels et de nombreux décès, dont la quantité a augmenté ces dernières années en particulier en raison du changement climatique, affirment des experts.

D'intenses tempêtes liées à la mousson s'étaient déjà abattues sur le pays au début du mois. Certains secteurs de la mégapole de Bombay ont été inondés, tandis que la foudre a tué au moins dix personnes dans l'Etat de Bihar (nord-est).

ats/asch