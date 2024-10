Des créatures géantes s'envolent au plus grand rassemblement de montgolfières du monde

Chaque automne pendant neuf jours, Albuquerque (Nouveau Mexique) attire des dizaines de milliers de spectateurs et spectatrices venus admirer des montgolfières plus originales et colorées les unes que les autres.

Un éléphant géant, un chien XXL, un Frankenstein souriant: à leurs côtés, les visiteurs de l'"Albuquerque International Balloon Fiesta", aux Etats-Unis, se sentent aussi minuscules que des Liliputiens. Lors de cette 52e édition (du 5 au 13 octobre), la fête réunira 106 ballons de formes spéciales. Au total, plus de 500 mongolfières vont s'élever dans les airs, ce qui en fait la plus grande "montgolfiade" au monde, selon les organisateurs. En comparaison, le Festival International de Ballons Château-d'Oex (VD), qui dure également neuf jours, regroupe une soixantaine d'aéronefs. doe avec ap