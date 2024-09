Des bidonvilles d'Ouganda à la Coupe du monde des sans-abris

L’Ouganda participe pour la première fois à la Coupe du monde des sans-abris. L’équipe est composée de huit jeunes originaires du bidonville d’Acholi, situé dans la capitale Kampala. Ces jeunes se sont rendus en Corée du Sud pour représenter leur pays dans cette compétition internationale. En partenariat avec En Quête d’Ailleurs, une équipe de la RTS les a rencontrés en août lors de leurs derniers entraînements dans leur quartier.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

La Homeless World Cup est bien plus qu'un simple tournoi de football de rue: il s’agit d’une Coupe du monde dédiée aux personnes vivant dans des conditions de grande précarité. Chaque pays est représenté par une association qui soutient ces personnes. Étant donné les contextes socio-économiques variés, les profils des joueurs diffèrent considérablement d’un pays à l’autre.

Fondée en 2003 par Mel Young et Harald Schmied, la Homeless World Cup utilise le football comme un levier de changement social. Ce tournoi mondial met en avant la diversité des parcours de vie et offre aux participants une occasion unique de s’évader de leur quotidien, tout en sensibilisant le public à des enjeux sociaux souvent méconnus.

Le football de rue est une version simplifiée du football traditionnel, joué sur des terrains urbains ou improvisés. Les règles varient d’un lieu à l’autre, mais en général, les équipes sont composées de 4 à 6 joueurs.

Match de foot dans le bidonville d'Acholi à Kampala [RTS - Camille Lanci]

Cette année, près de 500 joueurs et joueuses issus de 49 pays différents participent à la compétition à Séoul. Les frais sur place, incluant le logement, la nourriture et l'organisation, sont couverts par le pays hôte, la Corée du Sud, ainsi que par l'organisation de la Homeless World Cup. Cependant, les frais de voyage et les dépenses liées à la préparation du tournoi sont à la charge de chaque pays participant.

L'équipe sélectionnée par Youth Sport Uganda pour aller en Corée du Sud [RTS - Camille Lanci]

Des joueurs marqués par la guerre civile

L’Ouganda, pays de la région des Grands Lacs, a connu plusieurs conflits ces dernières décennies. Bordé par la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le Soudan du Sud et le Kenya, il fait face à des défis géopolitiques complexes.

Ces dernières années, l'Ouganda est devenu l’un des principaux pays d’accueil pour les réfugiés en Afrique, avec près de 1,7 million de réfugiés en 2023, principalement originaires du Soudan du Sud et de la RDC, selon les données de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le pays doit également gérer une population importante de déplacés internes, dont les Acholis, une communauté originaire de la région de Gulu, au nord-ouest du pays. Cette région a été profondément affectée par une guerre civile qui a duré plus de 20 ans, obligeant de nombreuses familles à fuir.

Afin de redonner espoir aux jeunes déplacés, l’association Youth Sport Uganda utilise le sport comme outil de résilience. Cette année, elle a formé une équipe de huit jeunes Acholis pour participer à la Homeless World Cup en Corée du Sud.

En 2023, le produit intérieur brut (PIB) de l’Ouganda est estimé à environ 46 milliards de dollars américains, tandis que celui de la Suisse atteint environ 900 milliards de dollars américains, illustrant le contraste économique entre les deux nations.

Un gardien suisse de 65 ans

En Suisse, la situation est différente. L’équipe est majoritairement composée de personnes bénéficiaires de l’assurance invalidité (AI) ou touchées par le chômage. La sélection et l'organisation de l'équipe sont gérées par l'association Surprise, basée à Zurich. Cette association mène diverses activités, dont l'organisation de la Coupe du monde de football de rue.

Parmi les joueurs de l’équipe masculine suisse, le gardien de but, âgé de 65 ans, travaille comme vendeur de journaux de rue, voyageant entre Zurich et les Grisons. La Suisse aligne également une équipe féminine dans la compétition.

Reportage TV: Camille Lanci, Erwan Jagut

Adaptation web: Marc Gagliardone