Des alertes en Catalogne en prévision de nouvelles intempéries intenses

La protection civile a envoyé lundi un avertissement de pluies intenses aux habitants de Barcelone, Garraf et Baix Llobregat, en Catalogne, rapportent les médias espagnols. Le service météorologique de Catalogne a diffusé plusieurs avertissements de pluies intenses et de risque d'inondation.

Le "Dana", une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines et violentes, est à l'origine des inondations qui ont frappé diverses régions d'Espagne la semaine dernière, causant au moins 217 morts et la disparition de nombreuses personnes.

Valence et ses environs ont été particulièrement affectés. La ville de Tarragone, à proximité de Barcelone, a été touchée par de fortes pluies qui ont résulté en des inondations dimanche soir.

Interruption des trains Renfe

Le code rouge a été activé lundi matin à Baix Llobregat, Alt Penedès et Garraf, en Catalogne en prévision de pluies intenses, d'averses de grêle et de puissantes rafales, voire des tornades.

Une alerte orange est en place à Barcelone, avec de possibles précipitations supérieures à 100 litres par mètre carré au cours de la journée, indique le journal El Periódico. Les autorités demandent aux habitants de prendre des mesures de précaution, d'éviter les déplacements inutiles et de rester à l'écart des rivières et des falaises.

La société des chemins espagnols Renfe a indiqué sur X que la circulation ferroviaire en Catalogne sera interrompue au moins jusqu'à 14h en raison des conditions météorologiques.

En raison des fortes averses tombées à l'aéroport d'El Prat, environ 50 vols qui devaient décoller ont été annulés et 17 qui devaient atterrir ont été détournés, a déclaré l'opérateur aéroportuaire AENA.

L'armée déployée à Valence

Dans la région de Valence, l'armée espagnole poursuit son déploiement pour acheminer des secours aux zones inondées et les équipes de secours continuent à rechercher des disparus.

Quelque 5000 soldats ont été dépêchés au cours du week-end pour aider à distribuer de la nourriture et de l'eau, déblayer les rues et protéger les magasins et les biens des pillards, et 2500 autres devraient les rejoindre lundi, a précisé la ministre de la Défense Margarita Robles,. Un navire de guerre transportant 104 soldats de la Marine et des camions remplis de nourriture et d'eau est également arrivé au port de Valence.

ats/juma