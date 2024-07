Dernier jour de campagne pour les législatives françaises avant le grand saut dans l'inconnu

Les candidats aux élections législatives françaises et chefs de file des formations politiques en lice ont jusqu'à vendredi soir à minuit pour convaincre les électeurs avant le second tour dimanche 7 juillet. Cette campagne a été marquée par une cinquantaine d'agressions.

Le Rassemblement national (RN) espère toujours obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale malgré le "front républicain" mis en oeuvre par l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel Ensemble pour la République.

>> Pour en savoir plus sur la stratégie pour contrer le RN dimanche, lire : Plus de 200 désistements pour tenter de contrer le RN lors du second tour des législatives françaises

"Je pense que nous avons des chances sérieuses d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée", a assuré la présidente du RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, vendredi sur CNews-Europe1, estimant que les projections en sièges qui, sondages après sondages, ne donnent qu'une majorité relative au RN (lire deuxième encadré), "ne sont pas une science exacte".

A gauche aussi, certains espèrent déjouer les pronostics. "Nous pouvons gagner", a ainsi affirmé jeudi soir le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, pour qui ce sont les "16 millions d'abstentionnistes" du premier tour "qui font la décision".

Les derniers jours de campagne ont été marqués par de vives tensions après l'agression de plusieurs candidats (lire premier encadré) et de l'équipe de la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot mercredi dans les Hauts-de-Seine.

"Ni RN ni LFI"

Le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, et les présidents du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonathan Arfi, du Consistoire central, Élie Korchia, et du Fonds social juif unifié, Ariel Goldmann, ont appelé vendredi dans un communiqué à ne voter "Ni RN ni LFI".

"Nous faisons le choix des valeurs universelles et humanistes qui sont au coeur du judaïsme, comme de notre pacte républicain. En conscience, nous estimons que cela ne peut se faire aujourd'hui ni avec le RN ni avec LFI", déclarent les principaux représentants des institutions juives du pays.

Sur la radio RTL, Raphaël Glucksmann (Place Publique) s'est inquiété vendredi d'un risque de démobilisation des électeurs de gauche ou du centre au second tour des élections législatives face aux sondages prédisant que le parti de Marine Le Pen n'obtiendra qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale.

"Ces élections sont devenues un référendum : voulons-nous oui ou non confier la France à la famille Le Pen et ses alliés?", a commenté l'eurodéputé en prônant la mise en place d'une "démocratie parlementaire".

"Assumer" avec ou sans majorité absolue

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est refusé vendredi à évoquer la perspective d'une coalition anti-RN à l'Assemblée nationale au lendemain des législatives, estimant qu'il revenait au vainqueur du scrutin, qu'il soit ou non le parti de Marine Le Pen, de gouverner le pays, avec ou sans majorité absolue.

"Le RN gagnerait les élections, et parce qu'il leur manquerait quelques députés pour avoir les pleins pouvoirs, ils feraient ce qu'on appelle la désertion ? Dans ce cas-là, c'est vraiment dire que les RN, c'est des jean-foutre. Ce n'est pas le cas, sans doute, j'imagine, parce que quand on se présente aux élections, qu'on déplace des millions de Français pour voter pour soi, qu'on a autant de bagout et peut-être même de prétention désormais que Jordan Bardella, on assume les charges du pouvoir, on n'est pas déserteur", a-t-il dit sur la chaîne BFM TV.

"Si pour des raisons d'intérêt général, il faut que je reste quelques jours de plus à la demande du président de la République, je resterai à mon poste. Par ailleurs, si un camp a gagné, il faudra que ce camp gouverne", a-t-il ajouté.

Le président du RN Jordan Bardella a plusieurs fois répété qu'il n'irait pas à Matignon sans majorité absolue ou quasi absolue.

juma avec agences