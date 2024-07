Décès du dirigeant le plus puissant du Vietnam, Nguyen Phu Trong

Le Parti communiste chinois (PCC) a adressé vendredi ses "condoléances" au parti du même nom au pouvoir au Vietnam (PCV), a rapporté la télévision d'Etat chinoise, après l'annonce de la mort de Nguyen Phu Trong.

"Le Comité central du Parti communiste chinois a envoyé un message de condoléances [à son équivalent au Vietnam] après le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong", a indiqué la chaîne CCTV dans un bref communiqué.

Vladimir Poutine salue un "véritable ami" de la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage vendredi à Nguyen Phu Trong, qu'il a qualifié de "véritable ami" de la Russie et d'"homme remarquable".

"En Russie, on se souviendra toujours de lui comme d'un véritable ami de notre pays qui a apporté une grande contribution personnelle à l'établissement et au développement du partenariat stratégique global entre Moscou et Hanoï", a écrit Vladimir Poutine dans un courrier adressé à To Lam et publié par le Kremlin.