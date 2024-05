Décès de l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin

L'actuel maire divers gauche, Benoît Payan, qui ne ménageait pas ses critiques dans l'opposition et a souvent assuré avoir récupéré avec ses équipes une ville dans un état "lamentable" lui a rendu hommage sur X: "Jean-Claude Gaudin paraissait insubmersible. Son départ me peine infiniment. A celui qui aimait tellement Marseille, son histoire et ses habitants, je veux rendre un hommage ému et sincère. Il manquera à cette ville. Sa trace restera."

"Jean-Claude Gaudin était comme un père pour moi, tout le monde le sait mais je veux l'écrire. Un grand homme d'État, un inoubliable maire de Marseille dans notre Histoire bimillénaire, et surtout un homme avec un coeur énorme", a réagi de son côté sur X Martine Vassal, son "héritière" présomptive et malheureuse pour la mairie au 2020, aujourd'hui présidente de droite du département et de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Le président des LR Eric Ciotti lui a immédiatement rendu hommage sur X, saluant un homme qui "aimait Marseille plus que tout". "J'aimais sa gouaille. J'admirais son courage. J'écoutais ses conseils. Je suis fier d'avoir travaillé à ses côtés. Ma peine est immense, je perds un ami", a-t-il ajouté.

"Jean-Claude Gaudin était la voix et le visage de Marseille. Il a été pendant des décennies passionnément politique, mélange bonhomme et truculent de démocratie chrétienne et de libéralisme", a pour sa part réagi sur X le président du MoDem François Bayrou.

L'ancien président de la République François Hollande a salué celui qui "a été pendant plusieurs décennies une figure de la vie politique française. Sa passion pour Marseille s'ajoutait à celle qu'il nourrissait pour la République".