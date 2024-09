Décès à 86 ans de l'ancien président du Pérou Alberto Fujimori

L'ancien président péruvien Alberto Fujimori (1990-2000), gracié en décembre après avoir été condamné à 16 ans de prison pour "crimes contre l'humanité", est décédé mardi à l'âge de 86 ans à Lima, a annoncé sa famille sur le réseau X.

"Après une longue bataille contre le cancer, notre père, Alberto Fujimori, vient de partir à la rencontre du Seigneur. Nous demandons à ceux qui l'ont aimé de nous accompagner par une prière pour le repos éternel de son âme. Merci pour tout papa !", ont informé ses enfants Keiko, Hiro, Sachie et Kenji Fujimori.

Alberto Fujimori, d'origine japonaise, a dirigé le Pérou d'une main de fer entre 1990 et 2000. Neuf années plus tard, il a été condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption, notamment pour deux massacres de civils commis par un escadron de l'armée dans le cadre de la lutte contre la guérilla maoïste du Sentier lumineux au début des années 1990.

Libéré "pour raisons humanitaires"

Après avoir purgé 16 ans de prison, il a été libéré en décembre sur ordre de la Cour constitutionnelle "pour raisons humanitaires", malgré l'opposition de la justice interaméricaine.

>> A lire : L'ancien président péruvien Alberto Fujimori a été libéré de prison

En juillet dernier, sa fille Keiko Fujimori, dirigeante du principal parti de droite du pays, avait annoncé que l'ancien président se portait candidat pour un troisième mandat en 2026.

ats/afp/jtr