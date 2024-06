De violents heurts durant une manifestation anti-gouvernementale font plusieurs morts au Kenya

Au moins cinq personnes ont perdu la vie dans de violents heurts mardi au Kenya. Des milliers de personnes ont affronté la police mardi dans la capitale Nairobi, pour la troisième journée d'une mobilisation antigouvernementale menée par la jeunesse.

La situation s'embrase à Nairobi. Mardi, des manifestants ont pénétré dans l'enceinte du Parlement, où est actuellement débattu un projet de budget controversé qui a déclenché un mouvement de contestation antigouvernemental la semaine dernière.

Plusieurs centaines de personnes ont forcé les barrages de police et franchi les grilles du bâtiment situé dans le quartier d'affaires, selon des images de la télévision kényane.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 31 blessées lors des actions qui ont tourné au drame, ont annoncé dans un communiqué plusieurs ONG dont Amnesty Kenya. Celles-ci ont aussi fait état de 21 cas d'enlèvements de personnes par des "officiers en uniforme ou en civil" au cours des dernières 24 heures.

Des hommes portent le corps d'un manifestant visé par balle lors d'une violente manifestation, à Nairobi, au Kenya, le 25 juin. [KEYSTONE - ANDREW KASUKU]

De nouvelles taxes dénoncées

Le mouvement "Occupy Parliament", qui est à l'origine des protestations, a été lancé sur les réseaux sociaux peu après la présentation au Parlement le 13 juin du projet de budget 2024-2025 prévoyant l'instauration de nouvelles taxes, dont une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers.

Le gouvernement avait annoncé le 18 juin retirer la plupart des mesures mais les manifestants ont poursuivi leur mouvement, demandant le retrait intégral du texte. Ils dénoncent un tour de passe-passe du gouvernement qui envisage de compenser le retrait de certaines mesures fiscales par d'autres, notamment une hausse de 50% des taxes sur les carburants.

Pour le gouvernement, les taxes sont nécessaires pour redonner des marges de manoeuvre au pays, lourdement endetté.

Le président prêt au dialogue

Initialement porté par la "Génération Z" (jeunes nés après 1997), le mouvement s'est transformé en une contestation plus large de la politique du président Ruto. Le chef de l'Etat s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse.

Avant la journée de mardi, cette mobilisation a déjà été marquée par la mort de deux personnes à Nairobi. Plusieurs dizaines d'autres ont été blessées par la police, qui a également procédé à des centaines d'arrestations.

Le Kenya, pays d'Afrique de l'Est d'environ 52 millions d'habitants, est une locomotive économique de la région. Mais le pays a enregistré en mai une inflation de 5,1% sur un an, avec une hausse des prix des produits alimentaires et des carburants de respectivement 6,2% et 7,8%.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

afp/doe