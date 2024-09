De retour en campagne, Kamala Harris et Donald Trump se croisent à la cérémonie du 11-Septembre

Kamala Harris et Donald Trump, accompagnés du président américain sortant Joe Biden, ont affiché mercredi un rare et fragile semblant d'unité à New York pour la cérémonie du souvenir des attentats du 11-Septembre. Cela au lendemain d'un débat plein d'acrimonie.

Fait inattendu, les deux rivaux politiques se sont retrouvés sur le site du World Trade Center entièrement reconstruit, pour les cérémonies du 23e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, quelques heures après leur débat.

Comme à l'ouverture du débat mardi soir à Philadelphie, ils ont échangé une poignée de main, Donald Trump affichant un sourire ou un rictus, sous le regard amusé du président Biden.

Le politologue et maître de conférences en sciences politiques de l'Université d'Etat de Californie Julien Labarre observe une tentative de réconciliation de la part de Kamala Harris avec ces poignées de main.

"C'est la première fois en huit ans que les deux candidats se sont serré la main, à l'initiative de Kamala Harris", indique-t-il au micro de Forum. "Ça paraît banal, mais on est à un stade de polarisation tellement extrême aux Etats-Unis que ça ressort de façon assez évidente".

"Liberté, démocratie et unité"

Sur le site des attentats du 11 septembre 2001, le président Joe Biden a souligné pour sa part qu'"il y a 23 ans aujourd'hui, les terroristes pensaient pouvoir nous briser et nous mettre à genoux".

"Ils ont eu tort et auront toujours tort. Même aux heures les plus sombres, nous avons vu la lumière, face à la peur, nous nous sommes rassemblés", a martelé Joe Biden en vantant les valeurs de "liberté, démocratie et unité" des Etats-Unis.

On l'a même vu échanger de manière courtoise avec son ennemi Donald Trump qu'il avait affronté lors d'un débat le 27 juin, rencontre calamiteuse pour le président démocrate contraint de se retirer de la course le 21 juillet.

Kamala Harris, qui l'a remplacé au pied levé, a estimé aussi que "l'unité était possible en Amérique (...) face au terrorisme".

Les candidats dans des Etats-clés

Comme chaque année, il a été donné lecture des noms des quelque 3000 personnes tuées dans ces attentats jihadistes perpétrés par le groupe Al-Qaïda qui avait précipité des avions de ligne sur les deux tours du WTC, sur le Pentagone près de Washington et en Pennsylvanie.

Cet Etat du nord-est rural et industriel du pays est l'un des six ou sept fondamentaux qui décideront du résultat de la présidentielle du 5 novembre et dans lesquels les deux candidats sont au coude-à-coude: Kamala Harris y est retournée mercredi, avant la Caroline du Nord, tandis que le républicain se rend en Arizona et au Nevada.

