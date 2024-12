De nouvelles manifestations en Géorgie, où la justice a maintenu les résultats des législatives

Mark Rutte a dénoncé mardi les heurts en Géorgie. "Les informations concernant la violence sont profondément préoccupantes et je les condamne sans équivoque", a déclaré le secrétaire général de l'Otan lors d'une conférence de presse à Bruxelles, appelant le gouvernement à faire "tout son possible pour promouvoir la paix et la stabilité".