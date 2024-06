De nouveaux incendies et affrontements en Nouvelle-Calédonie

La violence regagne la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique. Plusieurs bâtiments, dont un commissariat et une mairie, ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi. Les affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre ont fait un blessé.

"La nuit a été agitée et marquée par des troubles sur l'ensemble de la grande terre (l'île principale, ndlr), sur l'île des Pins et Maré, nécessitant l'intervention de nombreux renforts: prises à partie des forces de l'ordre, incendies volontaires et barrages", a indiqué lundi dans un communiqué le Haut-commissariat, représentant de l'Etat dans cet archipel français du Pacifique Sud.

A Dumbéa, au nord de Nouméa, la principale ville de la Nouvelle-Calédonie, les locaux de la police municipale ont brûlé ainsi qu'un garage. Quatre véhicules blindés dont un de dernière génération - un Centaure - sont intervenus, a constaté un journaliste de l'AFP.

Une personne blessée

Des affrontements ont opposé les forces de l'ordre à des indépendantistes à Bourail, commune située à moins de 200 km au nord de Nouméa, qui se sont soldés par un blessé, a appris l'AFP.

A Nouméa, le Haut-commissariat a fait état "de plusieurs incendies maitrisés", en particulier à Ducos et dans le quartier de Magenta, ajoutant que "les locaux et des véhicules de la police municipale et de véhicules de particuliers" ont été incendiés.

"Des exactions, destructions et tentatives d'incendies ont également été commises à plusieurs endroits sur Païta (nord de Nouméa, ndlr)", a ajouté le Haut-commissariat, soulignant que "la brigade territoriale de Maré a également été prise à partie".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Ecoles fermées

Lundi matin, de nombreuses écoles sont fermées en raison du regain de violences et la voie express menant à l'hôpital est bloquée des deux côtés.

L'archipel est en proie à de violents troubles depuis le 13 mai, nées de la contestation d'un projet de loi de dégel électoral. Les événements ont fait neuf morts, dont deux gendarmes, et d'immenses dégâts, chiffrés à plus d'un milliard d'euros.

Samedi, sept militants indépendantistes calédoniens liés à un collectif soupçonné par les autorités françaises d'avoir orchestré les troubles contre la réforme électorale ont été mis en examen (inculpés) et envoyés en métropole en détention provisoire.

afp/ami