De fortes pluies et des inondations frappent l'Etat du Veracruz au Mexique

Au Mexique, de fortes pluies et des inondations ont frappé plus de 40 localités de l'Etat du Veracruz, dans l'est du pays. Elles ont été provoquées par l'arrivée d'une masse d'air froid dans le sillage de la tempête tropicale Nadine.

Au moins 43 communes ont été isolées en raison de la montée des eaux et environ 2500 habitations ont été inondées, en particulier dans les villes de Minatitlan et de Coatzacoalcos, dans le sud du Veracruz. En réponse, le gouvernement de l'Etat a fermé les écoles dans les localités concernées lundi et prolongé cette mesure jusqu'à mardi. Des membres de l'armée mexicaine nettoient une rue après des inondations dues à de fortes pluies à Guadalupe, dans l'État de Nuevo León, au Mexique, le 17 octobre 2024. [AFP - JULIO CESAR AGUILAR] Il a aussi ordonné le déploiement de plans d'urgence dirigés par l'armée, la marine et la Garde nationale, pour aider la population dans les 32 municipalités les plus touchées, en particulier dans la zone sud. Au moins deux personnes sont mortes au Chiapas, dans le sud-est. Enfin, à travers tout la région, des routes ont été endommagées, des habitations et diverses installations abîmées. hkr avec ats