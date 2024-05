D'où vient l'image "All eyes on Rafah" devenue virale sur Instagram?

Depuis 24 heures, l'image "All eyes on Rafah" envahit les stories Instagram, en soutien aux Palestiniens réfugiés à Rafah, bombardés par l'armée israélienne. Créée par un photographe malaisien grâce à l'intelligence artificielle, elle a été partagée plus de 40 millions de fois.

L'image montre des milliers de tentes alignées à perte de vue devant des montagnes, avec au centre le slogan: "All eyes on Rafah" ("Tous les yeux sont tournés vers Rafah"). Elle ne montre aucune violence et ne lance aucune accusation, un moyen de contourner la censure des réseaux sociaux.

Postée sur Instagram, elle a été partagée plus de 40 millions de fois, y compris par des personnalités publiques comme les mannequins Gigi et Bella Hadid ou la youtubeuse Lena Situations. Le slogan a également été largement diffusé sur TikTok, avec 195'000 publications.

"Cette image donne l'impression, déjà par son titre 'Tous les yeux sur Rafah', que tous les regards vont être braqués sur cette région du monde, comme une sorte de gros oeil digital, qui prend les citoyens du monde à témoin de ce qui va se passer prochainement", explique Valérie Gorin, sociologue en communication humanitaire à l'Université de Genève, mercredi dans le 19h30 de la RTS.

L'image montre des milliers de tentes alignées à perte de vue devant des montagnes, avec au centre le slogan: "All eyes on Rafah" ("Tous les yeux sont tournés vers Rafah").

Bombardement d'un camp de réfugiés

Ce phénomène survient trois jours après un bombardement israélien sur un camp de réfugiés à Rafah – qui a fait 45 morts et près de 250 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas – suscitant une vague mondiale d'indignation, et alors que la Cour internationale de Justice avait ordonné à Tel Aviv de suspendre ses opérations militaires dans cette ville frontalière de l'Egypte, où près d'un million de personnes se sont réfugiées.

>> Revoir le sujet du 19h30 : Le bilan de la frappe israélienne meurtrière sur un camp de déplacés à Rafah ne cesse d’augmenter / 19h30 / 2 min. / lundi à 19:30

L'illustration "All eyes on Rafah" provient du compte Instagram @shahv4012, qui se présente comme un photographe résidant à Selangor, en Malaisie. Dans sa story, il poste d'autres créations visuelles dénonçant la guerre dans la bande de Gaza, certains clichés niant ouvertement l'existence de l'Etat hébreu, comme une carte où le nom d'Israël est barré d'une croix rouge et remplacé par celui de Palestine, rapporte Franceinfo.

Il a également écrit un message à propos de cette image devenue virale: "Certaines personnes ne sont pas satisfaites de l'image, je m'excuse auprès de vous si j'ai fait une erreur. Quoi qu'il en soit, ne détournez pas les yeux de la situation à Rafah, propagez-la [l'image] pour qu'ils soient ébranlés et effrayés."

Slogan d'un responsable de l'OMS

La formule "All eyes on Rafah" avait été lancée par Rik Peeperkorn, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les territoires palestiniens, lors d'un point presse en février. "Tous les regards sont tournés vers Rafah", avait-il déclaré, selon des propos rapportés par le site d'investigation Health Policy Watch, alors que l'offensive israélienne n'avait pas encore été lancée dans cette ville du sud de la bande de Gaza.

Par le passé, d'autres slogans ou images en lien avec une actualité ou une cause se sont propagés sur les réseaux sociaux, comme "Je suis Charlie", le drapeau ukrainien ou le carré noir pour le mouvement Black Lives Matter.

"Il est fort improbable que ce type d'image, aussi virale soit-elle, puisse avoir un impact sur la stratégie de guerre. Du côté des gouvernements occidentaux, cela peut montrer la solidarité citoyenne à un niveau plus global et peut peut-être avoir un effet sur la nécessité de négocier un cessez-le-feu", déclare Valérie Gorin, sociologue en communication humanitaire à l'Université de Genève.

Dans la bataille de la communication, un post en soutien à Israël a également été généré, mais avec un succès plus confidentiel, atteignant 400'000 partages.

Sujet TV: Sarah Jelassi et Thibaut Clémence

Adaptation web: vajo