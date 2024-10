D'importantes inondations font au moins 16 morts en Bosnie

Au moins 16 personnes sont mortes vendredi dans le centre de la Bosnie après des inondations et des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes. Ceux-ci ont pris par surprises plusieurs villages.

Quelques heures après un premier bilan de 14 corps retrouvés, le porte parole de la police régionale a confirmé à l'AFP que deux nouvelles personnes avaient été retrouvées mortes. "C'était terrifiant, absolument terrifiant", dit à l'AFP Emir Arfadzan, un habitant du village de Donja Jablanica, le plus touché par les inondations.

"Plusieurs mètres cubes d'eau et des milliers de tonnes de gravats se sont abattus sur le village. Une dizaine de maisons ont été détruites", ajoute cet homme de 62 visiblement en colère. "Les gens n'ont pas eu le temps de... Ils n'ont eu que quelques secondes pour fuir. Mais nous avons réussi à sauver un enfant".

Ce village, situé à environ 70km au sud-ouest de Sarajevo, a été le plus touchée par les inondations et les glissements de terrain. Coupé du monde pendant plusieurs heures dans la matinée, il a finalement pu être atteint par des véhicules militaires et la protection civile, qui y ont découvert un paysage dévasté.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la Bosnie centrale ces dernières 24 heures ont causé des inondations et d'importants glissements de terrain, en particulier à Jablanica.

Cette ville de 4000 habitants, située près du lac artificiel du même nom, a été particulièrement touchée. Elle est coupée du monde depuis vendredi matin, les glissements de terrains empêchant tout véhicule de s'en approcher au plus près. Sur certaines photos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir la route coupée par des monceaux de boue et la ville presque engloutie.

Des habitants coincés dans leur maison

A Kiseljak, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Sarajevo, plusieurs maisons, voitures et jardins sont sous l'eau.

Selon l'administration fédérale de protection civile, une grande partie de la population est en danger en raison des inondations et des glissements de terrain.

La présidence fédérale bosnienne a envoyé l'armée dans la région. "Des unités du génie, de secours et un hélicoptère des forces armées de Bosnie-Herzégovine ont été mobilisées d'urgence pour fournir une aide aux autorités civiles en réponse à cette catastrophe", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Une image prise à Jablanica montre l'ampleur des dégâts. [KEYSTONE - ARMIN DURGUT]

Pompiers, police et services publics sont mobilisés, mais une aide supplémentaire est nécessaire pour maîtriser la situation et atténuer les conséquences des tempêtes et des précipitations, a déclaré la protection civile.

Le gouvernement de l'entité croato-musulmane de Bosnie - l'une des trois composantes du pays dont la région affectée fait partie - a déclaré l'état de catastrophe naturelle.

afp/jfe