Cyrille Bret: "Grâce au Bürgenstock, on a maintenant un kit de paix prêt à l'emploi"

La conférence du Bürgenstock peut être considérée comme un succès, estime dans La Matinale Cyrille Bret, chercheur à l'institut Jacques Delors. Si elle ne change pas directement le cours de la guerre en Ukraine, elle a permis de construire les outils en vue d'un plan de paix.

Le sommet du Bürgenstock est en premier lieu un succès pour la Suisse, juge Cyrille Bret lundi dans La Matinale: "C'est une réussite pour la diplomatie helvétique, dans sa capacité à rassembler, à fédérer, à organiser, à conduire les travaux, à les préparer et à les faire aboutir."

Pour le chercheur, la conférence est également un succès sur le fond. Il explique qu'elle a permis de clarifier certains objectifs. "La déclaration en trois points sur la sécurité nucléaire, la liberté de navigation et la sécurité d'approvisionnement en alimentation est un point extrêmement important, qui a réussi à rallier plus de 80 États dans le monde, soit bien plus que la stricte Europe."

Dès qu'un des deux protagonistes voudra entrer dans les négociations de paix, le cadre, l'agenda, les méthodes de discussion, les sujets, les détails à discuter seront déjà prêts Cyrille Bret

Cyrille Bret admet toutefois que le sommet du Bürgenstock n'aura pas d'impact direct sur la guerre en Ukraine. "Dans l'immédiat, cela ne va rien changer. Dans l'immédiat, les deux ennemis sont insatisfaits de la situation militaire et donc n'ont aucune incitation à entrer en négociation. Mais cela change tout sur le moyen terme."

Le spécialiste de la Russie développe: "Dès que la situation militaire sur le terrain sera considérée, à tort ou à raison, comme satisfaisante pour l'un des deux protagonistes, il voudra entrer dans les négociations de paix. Et dans ce cas-là, le cadre, l'agenda, les méthodes de discussion, les sujets, les détails à discuter seront déjà prêts. Avec ce forum du Bürgenstock, on a une espèce de kit si vous voulez faire la paix."

Un deuxième sommet cette année?

Pour la suite, la Suisse se dit prête à organiser des rencontres au niveau technique. Elle veut aussi dialoguer avec les pays qui ne sont pas venus au Bürgenstock. La présidente de la Confédération Viola Amherd a précisé que son homologue russe Vladimir Poutine pouvait venir négocier en Suisse sans risquer de se faire arrêter malgré le mandat d’arrêt international émis à son encontre.

L'objectif est d'organiser un deuxième sommet. Plusieurs pays se sont dit intéressés, même si aucune date n'a pour l'instant été choisie. Un tel sommet pourrait néanmoins avoir lieu avant le mois de novembre. C'est du moins l’espoir du chef des Affaires étrangères suisse Ignazio Cassis.

Propos recueillis par Valérie Hauert

Adaptation web: Antoine Schaub