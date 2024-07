Crainte d'un embrasement régional après un raid israélien sur le Yémen ce week-end

Les violences du week-end entre Israël et les rebelles Houthis au Yémen font craindre un élargissement de la guerre au reste de la région. Mais ce serait "un fardeau supplémentaire à l'effort de guerre" pour Israël, assure Hasni Abidi, politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM) à Genève.

Samedi, Israël a frappé le port d'Hodeida, une ville yéménite sous contrôle des Houthis en représailles à une attaque de drone sur Tel-Aviv vendredi. C'est la première fois que l'Etat hébreu revendique des bombardements sur le territoire du Yémen. L'armée israélienne se préparait à être visée depuis que les Houthis avaient commencé à lancer des attaques en soutien à la bande de Gaza, dès le mois d'octobre dernier. Tsahal a en outre indiqué dimanche matin avoir intercepté un missile balistique houthi tiré vers son territoire. Au moins six morts et d'importants dégâts Le dernier bilan communiqué par les rebelles yéménites dimanche fait état d’au moins six morts et de plus de 80 blessés. Des images en provenance du port d’Hodeida montrent en outre qu'un gigantesque incendie s’est déclaré sur le site, que des pompiers s'efforçaient encore d'éteindre dimanche soir. >> Les images dans le 12h45 de dimanche : L'armée israélienne a bombardé samedi le port de Hodeida au Yémen, en représailles à une attaque de drone sur Tel-Aviv / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45 Selon l'armée israélienne, la zone portuaire ciblée servait de "route d'approvisionnement principale pour l'acheminement d'armes iraniennes d'Iran vers le Yémen", dont le drone utilisé contre Tel-Aviv. Le port est aussi un point d'entrée important pour le carburant et l'aide humanitaire au Yémen. Ces frappes, dit-elle, constituent une riposte contre "toutes les attaques lancées depuis le Yémen vers Israël". Soit celle de Tel-Aviv, bien sûr, mais aussi les tirs réguliers de missiles balistiques vers la ville israélienne d’Eilat, sur les bords de la mer Rouge, où les sirènes d’alerte ont à nouveau retenti dimanche matin. Crainte d'un embrasement régional En conséquence, le ministre israélien de la Défense a prévenu que d’autres opérations contre les Houthis pourraient suivre en cas de nouvelles attaques. En face, les Houthis estiment qu’une réponse est "inévitable" et "sera énorme", selon les mots d’un porte-parole de l’organisation. Les groupes armés alliés du groupe de rebelles ont eux aussi réagi. Le Hezbollah, par exemple, a évoqué "une nouvelle phase dangereuse de cette confrontation dans toute la région". Israël souhaite montrer que les Houthis ne sont pas seulement ses ennemis, mais aussi ceux de la communauté internationale (...) et une menace pour l'Arabie saoudite Hasni Abidi, politologue et directeur du CERMAM Invité dans Forum dimanche soir, le politologue Hasni Abidi a souligné qu'il était "inévitable, pour Israël, de frapper ou de riposter". L'Etat hébreu a ainsi fait passer un message, selon lui. Il souhaite aussi "montrer que les Houthis ne sont pas seulement ses ennemis, mais aussi ceux de la communauté internationale [...] et une menace pour l'Arabie saoudite". Israël craint toutefois "une nouvelle escalade dans la région, ce qui serait un fardeau supplémentaire à l'effort de guerre", analyse encore Hasni Abidi. >> Ecouter son interview complète dans Forum dimanche soir : RTS Crainte d’un élargissement du conflit au Proche-Orient: interview d’Hasni Abidi / Forum / 5 min. / aujourd'hui à 18:04 >> Le suivi de la situation au Proche-Orient : Les frappes israéliennes sur la ville de Hodeida au Yémen ont fait six morts Sujet radio: Ariane Ménage Propos recueillis par Anne Fournier Article web: juma avec afp