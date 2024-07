Copenhague encourage les touristes à avoir un comportement écoresponsable

La capitale danoise Copenhague offre pendant près d'un mois des activités et services gratuits aux visiteurs et résidents qui réalisent des gestes en faveur de l'environnement, tels que ramasser des déchets, prendre les transports en commun ou se déplacer à pied ou à vélo.

L'initiative, baptisée "CopenPay", consiste à "transformer des actions vertes en 'monnaie' pour des expériences culturelles", explique un communiqué de l'Office de tourisme de la ville.

Du 15 juillet au 11 août, ces efforts sont récompensés par des activités ou services gratuits, dont un repas végétarien, un tour de kayak ou de bateau, une entrée libre au musée ou une promenade à vélo électrique.

La Ville fait ainsi participer les visiteurs et ses résidents à son effort pour devenir la première ville neutre au monde d’ici 2025.

Sur preuve ou à la confiance

Pour obtenir leur récompense, les touristes et les habitants pourront montrer une preuve, comme un ticket de train ou une photo d'eux en train de faire du vélo, mais le système repose plus généralement sur la "confiance" selon l'Office de tourisme.

Les participants peuvent télécharger l'application CopenPay pour visualiser la carte de Copenhague précisant les 24 lieux et activités qui permettent de bénéficier d'un cadeau en échange de la participation.

Les réactions à l'annonce du projet sont "très largement positives", a confié la directrice de la communication de l'Office de tourisme de Copenhague. "L'objectif n'est pas d'accroître le tourisme", tempère la responsable, qui précise que l'initiative ne peut pas "constituer à elle seule une solution définitive" à l'impact climatique du tourisme.

Transport des touristes plus polluants

Selon les statistiques de l'aéroport de Copenhague, plus de 100'000 voyageurs se sont rendus en juin dans la capitale danoise en avion, un moyen de transport dont l'empreinte carbone est bien plus importante que celle d'un train ou d'un bus.

"L'empreinte environnementale du transport vers et depuis Copenhague est beaucoup plus importante que celle du transport local", reconnaît VisitCopenhagen, qui promeut l'initiative, sur son site internet. Aussi, "nous avons choisi de limiter nos efforts de promotion à l'aéroport de Copenhague, la gare et dans la ville, plutôt que de mener des campagnes marketing à l'étranger", a précisé la directrice de la communication.

L'initiative pourrait être pérennisée si ses résultats sont concluants, ajoute l'Office du tourisme.

