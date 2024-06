Comment votent les jeunes Français de Suisse et que ressentent-ils avant les législatives?

Moins d’un mois après les élections européennes, la population française se rend à nouveau aux urnes dimanche pour des élections législatives surprises. Des Françaises et Français vivant en Suisse racontent à la RTS comment elles et ils vivent cette période politique riche en rebondissements

En Suisse, 169’000 Français, binationaux ou expatriés, sont inscrits sur les listes électorales. C’est la plus grande communauté de Français de l’étranger.

Aux élections européennes du 9 juin dernier, ils ont donné la majorité de leurs voix à la candidate du parti présidentiel (23,4%), suivi du Parti socialiste (19,9%), du Parti écologiste (12,8%), de la France Insoumise (9,7%) et enfin du Rassemblement national (9,1%). Ces chiffres tranchent avec les résultats à l’échelle nationale, où le RN est arrivé largement en tête avec plus de 31% des votes.

La victoire de l’extrême droite et la défaite de son parti a poussé Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée nationale. Moins d’un mois après les élections européennes, les Français vont donc devoir revoter, mais cette fois-ci pour des élections législatives.

La voix des Français de Suisse

Interrogés par la RTS, plusieurs expatriés et binationaux décrivent comment ils vivent cette période depuis la Suisse.

Cinq jeunes électeurs et électrices ont accepté de s'exprimer: deux voteront pour le Nouveau Front populaire, deux autres pour le parti présidentiel et le dernier, qui témoigne anonymement, votera pour le Rassemblement national. Plusieurs autres électeurs d’extrême droite n’ont pas souhaité s’exprimer face caméra.

Soutien de la majorité présidentielle, Jean-Charles dit avoir ressenti beaucoup de tristesse et de déception au soir des élections européennes. "Je ne reconnaissais plus mon pays, les valeurs qu'on défendait", déplore-t-il.

"C'est mon parti qui a gagné, cela fait du bien de se sentir représenté, de ne pas être seul dans son coin", rétorque Pierre, électeur du RN, qui applaudit le fait que son parti ait été soutenu par des gens de tous les âges et tous les coins de la France. "Voter RN en 2024 est mal perçu [...] mais ceux qui font ce choix ne sont pas tous des nazis, des fascistes. Il y en a, mais c'est une minorité."

Un électrochoc, mais aussi une chance

Pour Elena, autre soutien d'Emmanuel Macron, l'annonce de la dissolution a été un électrochoc pour les Français. Mais cette solution certes "dangereuse" peut aussi être "stratégique", car elle pourrait permettre d'écarter les extrêmes, estime-t-elle.

Pour Clélia, électrice du Nouveau Front populaire, cette élection pourrait être une chance, pour la gauche, de se rassembler enfin autour d'une table pour surmonter les désaccords. Raphaël, du même parti, conclut que voter Macron est impensable car il a créé le problème actuel. Mais "l'extrême droite est la version pire sur tous les sujets", ajoute-t-il tout de suite.

Où voter en Suisse?

Le premier tour des législatives se tient ce dimanche 30 juin et le second une semaine plus tard. Les Français vivant en Suisse avaient jusqu’à jeudi à midi pour voter en ligne.

Celles et ceux qui ont raté le coche pourront voter dimanche sur l’un des trois sites de Suisse romande: Palexpo à Genève, Beaulieu à Lausanne et Forum Fribourg à Granges-Paccot.

Garance Aymon