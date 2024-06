Comment le keffieh est-il devenu un symbole de lutte et de résistance?

De nombreuses manifestations pro-palestiniennes ont lieu dans les universités suisses, européennes et américaines ces dernières semaines. Partout, des jeunes portent le keffieh, ce foulard à carreaux, généralement noir et blanc. On vous explique quand et comment il a pris une signification politique.

Si le keffieh est de toutes les manifestations pro-palestiniennes, à l’origine il n’a aucune signification politique. C’est une coiffe traditionnelle portée par les paysans et les Bédouins pour se protéger du soleil et des tempêtes de sable. Un symbole de lutte dès 1936 Ce n’est qu’à partir de 1936 que ce foulard devient un symbole de lutte et de résistance. A cette période, il est porté par les combattants palestiniens qui se soulèvent contre l’occupation britannique. Aujourd’hui, il n’a rien perdu de cette symbolique. Et avec la guerre à Gaza, il est devenu l’expression du soutien à la population palestinienne. Laurence Villoz, RTSreligion