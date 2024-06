Comment la pastèque est devenue un symbole pro-palestinien

L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a accusé en décembre 2023 le groupe Meta de censurer les contenus pro-palestiniens sur ses réseaux Instagram et Facebook.

"Les politiques et systèmes de modération de contenus de Meta réduisent de plus en plus au silence les voix en faveur de la Palestine sur Instagram et Facebook", a écrit l'ONG dans un rapport de 51 pages.

HRW dit avoir "identifié six modèles clés de censure": "suppressions de contenus; suspension ou suppression de comptes; incapacité d’interagir avec les contenus; incapacité de suivre ou de marquer des comptes; restrictions à l’utilisation de fonctionnalités telles qu’Instagram/ Facebook Live; et 'bannissement furtif'", a-t-elle précisé.