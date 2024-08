Comment expliquer le succès des discours "anti-système" en politique?

Javier Milei en Argentine, Jean-Luc Mélenchon en France ou Donald Trump aux Etats-Unis: depuis quelques années, la rhétorique "anti-système" est devenue une composante centrale du discours politique. Mais comment expliquer un tel engouement, et comment ce discours se manifeste-t-il concrètement?

La popularité des discours dits "anti-système" (voir encadré ci-dessous pour une définition détaillée) repose sur une dichotomie simple: le peuple d'un côté et une "petite élite" de l'autre. Cette dernière, à la fois politique, économique et médiatique, monopoliserait le pouvoir et serait responsable à elle seule de tous les maux de la société.

"Il s'agit d'une posture Robin des Bois, jouant sur la frontière entre victimisation et outsider. Cette approche, à la fois chevaleresque et démagogique, fonctionne très bien en politique", explique à RTSinfo Matthieu Wildhaber, spécialiste en rhétorique et chroniqueur pour La Matinale.

Ainsi, les figures politiques adeptes de cette rhétorique se positionnent comme des "outsiders" et des défenseurs du peuple contre un establishment défaillant. Ce discours est souvent associé à des promesses de réformes profondes ou de ruptures radicales avec le passé.

Une rhétorique utilisée à gauche comme à droite

En France, on retrouve ce type de discours au Front national puis au Rassemblement national. Mais cette rhétorique n'est pas l'apanage des partis d'extrême droite. On peut ainsi en trouver des accents chez Jean-Luc Mélenchon, mais aussi chez Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, relève Franceinfo.

Les discours anti-système ont toujours existé, mais les réseaux sociaux leur ont offert une rampe de lancement sans précédent Matthieu Wildhaber, spécialiste en rhétorique

Ainsi, Marine Le Pen critique les élites globalistes, l'Union européenne et les médias traditionnels, les accusant de négliger les préoccupations des citoyens et citoyennes ordinaires. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, utilise une rhétorique similaire, mais se concentre davantage sur la dénonciation du capitalisme et des inégalités sociales.

>> Ecouter l'analyse rhétorique d'un discours de Jean-Luc Mélenchon par Matthieu Wildhaber : Keystone Parlons peu, parlons bien - La rhétorique de Jean-Luc Mélenchon / Parlons peu, parlons bien / 2 min. / lundi à 07:57

Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux

Si les discours "anti-système" ont toujours existé, les réseaux sociaux leur ont offert "une rampe de lancement sans précédent", souligne Matthieu Wildhaber. "En outre, la crise du Covid, avec sa vision manichéenne de la situation, a accentué ce type de discours, créant des camps bien définis et facilitant les attaques des uns contre les autres."

Dans le même temps, les figures "anti-système" telles que Donald Trump et Jair Bolsonaro rejettent quasi systématiquement les médias traditionnels pour privilégier des canaux de diffusion alternatifs via les réseaux sociaux. Une approche qui leur permet de contourner les critiques des médias établis, mais aussi de diffuser leurs messages directement au public, sans filtre ni contradiction. "Il y a un côté marketing à entretenir et les politiques l'ont bien compris", souligne Matthieu Wildhaber.

Une réaction au mécontentement populaire

Les inégalités croissantes, la baisse du pouvoir d'achat et la perception d'une déconnexion croissante entre les élites et les citoyens ont alimenté ce phénomène. Ainsi, le mécontentement croissant des citoyens est étroitement lié à la montée de ce type de discours qui flirte parfois avec le populisme.

Certains sujets comme l'écologie ou la crise sanitaire sont plus propices à générer des discours anti-système Matthieu Wildhaber, spécialiste en rhétorique

En Argentine, le président Javier Milei a, par exemple, capitalisé sur l'exaspération vis-à-vis des élites politiques traditionnelles et des politiques économiques jugées inefficaces. Sa critique virulente des partis établis et son appel à une révolution économique ont séduit un électorat frustré par des années de gestion politique jugée défaillante, marquée par l'insécurité, l'inflation et la pauvreté. "Entre la mafia et l’État, je préfère la mafia. La mafia a des codes, elle tient ses engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive", avait-il notamment déclaré.

En outre, certains sujets, comme l'écologie ou la crise sanitaire, sont plus propices à générer ce type de discours en raison de leur nature émotionnelle, explique Matthieu Wildhaber. "Les discours anti-système piègent souvent le système lui-même. Si une minorité se victimise, il est alors délicat pour la majorité de rétorquer sans risquer de paraître attaquer plus faible que soit. Ce phénomène est illustré par des figures comme Pablo Escobar ou des séries comme 'La Casa de Papel', où les délinquants obtiennent le soutien du peuple contre l'autorité en place."

>> Lire aussi : L'ultralibéral et "antisystème" Javier Milei élu président de l'Argentine

Un moyen de se "déresponsabiliser"

Enfin, cette rhétorique est souvent utilisée par certains politiciens comme bouclier pour esquiver leurs responsabilités ou s'extraire d'une situation difficile. Ainsi, lorsque des scandales les touchent, au lieu de les discréditer, ils deviennent la preuve qu'ils perturbent le système en place et qu'ils ont donc raison de le dénoncer.

Ce raisonnement est particulièrement visible avec Donald Trump: ses multiples inculpations ne freinent en rien sa campagne présidentielle. Au contraire, elles renforcent son discours selon lequel il serait la victime d'une attaque orchestrée par les institutions en place.

Cependant, l'utilisation excessive de cette rhétorique n'est pas sans risque, explique Matthieu Wildhaber. "Il faut pouvoir assurer sur le fond et prouver ses accusations. De plus, à force d'abuser de ce discours, les frontières entre système et anti-système s'estompent, risquant de noyer le discours. Le terme 'anti-système' perd en quelque sorte de sa valeur."

Hélène Krähenbühl