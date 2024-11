Comment des entreprises suisses financent la campagne présidentielle américaine

Grâce au système des comités d'action politique (PAC), des filiales d'entreprises suisses ont investi des millions dans la campagne électorale américaine. La banque UBS caracole en tête des principaux pourvoyeurs de fonds européens.

Près de 3 millions de dollars. C'est la somme injectée dans la campagne électorale américaine par les filiales d'entreprises suisses, selon l'analyse de la RTS des données fournies par l'organisme sans but lucratif Open Secrets. La Suisse est même, indirectement, le second pays le plus généreux d'Europe, juste derrière le Royaume-Uni.

Mais que viennent faire les entreprises étrangères dans ces élections? Selon la loi électorale en vigueur, seuls les ressortissants américains ou les titulaires de la carte verte peuvent faire des dons dans le cadre d'une campagne électorale aux Etats-Unis. Mais depuis 2000 et l'arrêt Citizens United vs. Federal Election Commission de la Cour Suprême, il est possible pour une filiale étrangère de créer son propre PAC, enregistré en bonne et due forme auprès de la Commission électorale fédérale.

Libre à elle ensuite de collecter des contributions auprès de ses employés américains et de leurs familles. La majorité de ces fonds est ensuite injectée dans la campagne, des dépenses généralement dédiées à soutenir des candidats au Congrès plutôt qu'à la présidence. La plupart des dons ciblent les présidents de commissions et de sous-commissions actifs dans le domaine de l'entreprise en question.

UBS Americas, le PAC le plus généreux

A l'exemple du géant bancaire suisse UBS, qui par l'intermédiaire de son PAC "UBS Americas", a distribué depuis début 2023 la somme record de 1,49 million de dollars. 52.2% de cette manne financière a permis de soutenir des candidats républicains au Sénat et à la Chambre des représentants, le reste a été alloué à des candidats démocrates.

Depuis l'élection de 2012, qui opposait le sortant Barack Obama à Mitt Romney, UBS Americas possède le titre de PAC affilié à l'étranger le plus généreux, avec des sommes toujours plus importantes, legislature après législature.

Des entreprises du Swiss Market Index

Derrière les PAC affiliés à la Suisse, outre UBS, on retrouve les géants de la pharmacie Roche et Novartis. Y figurent également des pointures du secteur des assurances, comme Zurich Insurance Group ou Chubb Ltd, le groupe de construction Holcim ou encore des entreprises actives dans la tech, à l’image de Garmin Ltd (voir ci-dessous)

Au total, selon l'analyse des chiffres de Open Secrets, la Suisse a indirectement contribué à la campagne électorale américaine à hauteur de 2,9 millions de dollars.

L'Europe dans son ensemble a injecté près de 14,3 millions de dollars. Environ 56% de ces fonds sont allés aux candidats républicains, et 44% aux démocrates.

Les PAC européens font néanmoins pâle figure face aux 450 millions de dollars de trésor de guerre récoltés via les PAC du pays de l'Oncle Sam.

Cécile Denayrouse