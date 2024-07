Colère de la rue après l'élection de Nicolas Maduro au Venezuela

Le Venezuela a annoncé lundi le retrait de son personnel diplomatique de sept pays d'Amérique latine pour protester contre "l'ingérence" de leurs gouvernements qui ont remis en cause la réélection contestée de Nicolas Maduro dimanche, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Caracas estime que la position de ces gouvernements (Argentine, Chili, Costa Rica, Panama, Pérou, République dominicaine et Uruguay) "porte atteinte à la souveraineté nationale" et a demandé que leurs diplomates quittent le pays. Accusés de complot, six collaborateurs de l'opposante Maria Corina Machado sont réfugiés à l'ambassade d'Argentine depuis le mois de mars.