Citroën, Neymar ou les anneaux olympiques: la tour Eiffel n'est pas un support publicitaire comme un autre

Alors que la mairie de Paris souhaite conserver les anneaux olympiques sur la tour Eiffel, les descendants de son créateur Gustave Eiffel s'y sont opposés. Mais pourquoi les affichages sur le symbole parisien cristallisent à ce point les tensions et quelles sont les règles alors que seules deux entreprises privées ont jusqu'à ce jour pu l'utiliser comme support publicitaire?

Les Jeux olympiques et paralympiques à peine finis, la question du maintien ou non des anneaux sur la tour Eiffel continue de diviser.

Les anneaux olympiques sur la tour Eiffel. [Hemis via AFP - GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR]

D'un côté, la maire de Paris Anne Hidalgo a réitéré vendredi son souhait de voir les anneaux rester sur le monument historique, qui appartient à la Ville, jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, "et même au-delà". "Le fait que le mot 'Paris' soit accolé à ces Jeux, c'est un message envoyé au monde, celui de la liberté et de l'humanisme", argumente-t-elle, ajoutant refuser de "refermer cette parenthèse enchantée pour reprendre le cours de nos vies et nos passions tristes".

De l'autre, les descendants de Gustave Eiffel, opposés au maintien des anneaux olympiques sur la tour Eiffel, ont proposé que la Ville puisse les "transmettre symboliquement" à Los Angeles d'ici à la fin 2024. L'accrochage des anneaux olympiques contredit "la neutralité et le sens acquis au fil des ans par la tour Eiffel, devenue le symbole de la ville de Paris et même de la France entière à travers le monde", plaident-ils, ajoutant qu'il n'y a "aucun lien thématique ou historique préalable entre la tour et les Jeux".

La parenthèse Citroën

Cette neutralité a d'ailleurs toujours été revendiquée par Gustave Eiffel, qui s'est opposé à une utilisation commerciale de son œuvre jusqu'à sa mort le 27 décembre 1923. Mais peu après, en 1925, l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes demande à l'ingénieur-électricien Fernando Jacopozzie de l'éclairer.

Pour financer le projet, le concepteur s'approche de riches commerçants et industriels parisiens. Il parvient à convaincre André Citroën. Le créateur des voitures éponymes accepte d'afficher son nom en lettres lumineuses de trente mètres de haut sur trois des quatre faces du monument, à l'aide de 250'000 ampoules et 600 kilomètres de câbles électriques.

D'abord sceptiques, les journaux de l'époque soulignent au lendemain de la première illumination le 4 juillet 1925 que cet éclairage permet "de sacrer définitivement Paris: Ville-Lumière". Ce qui ne fait pas forcément taire les critiques, notamment le poète Jacques Prévert qui signe le poème "Citroën" sur "le bordel capitaliste" de la marque automobile. En 1935, l'installation est démontée à la suite du rachat de Citroën par Michelin, qui veut réduire les grosses dépenses de communication.

Une exception pour le PSG

La publicité est désormais interdite sur la tour, inscrite depuis 1964 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle dépend donc du code du patrimoine. Pendant des décennies, la tour Eiffel reste vierge de communication.

"Bienvenue Neymar" inscrit sur la tour Eiffel pour l'arrivée du footballeur brésilien. [AFP - OLIVIER MORIN]

Ses illuminations sont certes parfois modifiées, par exemple pour afficher un drapeau français après les attentats de novembre 2015 ou les couleurs de l'Euro de football en 2106, mais son acier n'est plus mis à disposition d'une entreprise privée... jusqu'en 2017.

Le 5 août de cette année-là, la star brésilienne du ballon rond Neymar rejoint le Paris-St-Germain. Moyennant un montant tenu secret, mais estimé par certains à 50'000 euros, le club de la capitale achète quatre heures d'illumination à ses couleurs, de 21h30 à 1h30, avec un écran géant faisant défiler des panneaux de bienvenue au footballeur.

Face à la polémique, la Ville se justifie en expliquant "considérer que le PSG est constitutif de l’identité et du rayonnement de Paris à l’international", avant d'ajouter que "les couleurs du club sont celles de la ville" et que l’éclairage Neymar "visait à célébrer un événement d’envergure mondiale et non une pure opération commerciale".

Le CIO en faveur du maintien

L'argument est désormais repris par la Municipalité pour justifier sa volonté de maintenir les anneaux olympiques sur le long terme. Mais avec la prise de position des descendants et une pétition en ligne qui a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de signatures, l'affaire n'est pas définitivement tranchée.

Seule certitude, le Comité international olympique (CIO), détenteur des droits d'image des anneaux (lire deuxième encadré), se montre lui favorable à l'initiative de la maire de Paris. Et celle-ci de préciser "travailler actuellement à régler l’ensemble des questions juridiques et techniques en lien avec les services de l’Etat, le CIO et la tour Eiffel."

Victorien Kissling, avec afp