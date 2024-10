Cinq morts et 22 blessés dans un attentat "terroriste" près d'Ankara

Un attentat a fait cinq morts et vingt-deux blessés mercredi devant le siège des industries de défense de Turquie, à proximité d'Ankara, selon les bilans partagés par les autorités. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.

Dénonçant une "attaque ignoble" visant "l'une des locomotives de l'industrie de défense turque", le président Recep Tayyip Erdogan a promis de "briser ceux qui tendent des mains sales à la Turquie". "Aucune structure, aucune organisation terroriste, aucun foyer malfaisant visant notre sécurité ne pourra atteindre ses objectifs. Notre lutte contre toutes les menaces terroristes se poursuivra avec détermination" a-t-il ajouté sur le réseau X.

Le chef de l'Etat, qui se trouvait à Kazan en Russie, avait annoncé le bilan de "quatre martyrs et quatorze blessés". A ses côtés, son homologue russe Vladimir Poutine lui a exprimé ses condoléances et a "condamné tout acte de ce genre, quelles que soient ses motivations".

Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a également revu le bilan initial à la hausse et précisé que "trois des blessés se trouvent dans un état critique". Le terme "martyr" est généralement utilisé pour annoncer la mort de soldats et ou celle de victimes d'actes violents.

Pas encore de revendication

Selon la chaîne de télévision privée postée à l'entrée du site, à une quarantaine de kilomètres d'Ankara, les tirs qui continuaient de résonner après l'explosion, survenue autour de 16h locales (15h en Suisse), ont cessé peu après 17h30. Une autre chaine, Habertürk, a fait état d'"otages", sans autre précision ni confirmation. Le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête.

La chaine de télévision privée NTV a évoqué une attaque suicide qui n'a pas été confirmée, assurant qu'un "groupe de terroristes" avait fait irruption devant l'entrée des bâtiments avant que l'un d'eux se fasse "exploser". L'explosion, selon les médias, a été suivie d'échanges de tirs pendant plus d'une heure.

"Un homme et une femme"

Le journal Sabah a lui publié sur son compte X une vidéo tirée des caméras de surveillance à l'entrée du bâtiment. Elle montre deux personnes apparemment munies de fusils d'assaut. Le média affirme qu'il s'agit d'"une femme et d'un homme terroristes".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Des images télévisées ont montré d'importants flammes suivies d'une fumée blanche devant l'entrée du site, avant de devoir renoncer aux directes sur ordre de la RTürk, l'organe de régulation des radios et télévisions turques.

De nombreuses condamnations

Le ministre des transports Abdulkadir Uraloglu a "condamné l'attentat terroriste perpétré contre les installations de Turkish Aerospace Industries Inc." (TUSAS) à Ankara. "Que Dieu ait pitié de nos martyrs et que nos blessés se rétablissent rapidement" a-t-il ajouté sur X. Le chef de l'Opposition Özgür Özel, président du CHP, a également condamné "l'attaque terroriste", précisant condamner le terrorisme, "peu importe de qui et d'où il vient".

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rütte, dont la Turquie est membre, a indiqué "se tenir au côté de notre allié, la Turquie". De même la délégation européenne dans le pays s'est dite "très choquée et attristée", ainsi le ministère allemand des Affaires étrangères et les ambassades de France et des Etats-Unis en Turquie.

afp/fgn