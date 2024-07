Cinq cérémonies d'ouverture iconiques que Paris tentera de surpasser

Reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo ont finalement eu lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Sobre et simple, la cérémonie s'est déroulée dans un stade presque vide, avec uniquement 900 invités et officiels, le contexte sanitaire étant toujours tendu.

La pandémie s'est invitée jusque dans le déroulement du spectacle, entre hommage au personnel soignant et référence aux compétitions sportives interrompues à cause du Covid. Les 5700 athlètes, eux, ont défilé avec des masques et en respectant les gestes barrière.

La cérémonie n'a pas non plus échappé aux polémiques. Quelques jours avant son déroulement, le directeur artistique et le compositeur de la musique ont été démis de leurs fonctions pour propos sexistes et déplacés.