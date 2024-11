Cinq ans après l'incendie, Notre-Dame, emblème de Paris, est prête à rouvrir

L'incendie qui l'avait ravagée avait consterné le monde entier. L'écroulement de sa flèche, sous les cris des badauds, sonnait la perte d'un joyau international. Cinq ans plus tard, Notre-Dame a toutefois retrouvé sa silhouette familière et accueillera ses premiers visiteurs le 7 décembre.

Le sentiment de perte paraissait infini face aux flammes qui dévoraient le 15 avril 2019 l'une des plus grandes cathédrales d'Occident, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Mais cinq années d'un chantier titanesque, qui aura coûté au total près de 700 millions d'euros, ont permis de faire renaître Notre-Dame de ses cendres.

Symbole du renouveau de la cathédrale, la flèche, qui s'était effondrée sous les yeux médusés des Parisiens et de millions de téléspectateurs à travers le monde, s'élève de nouveau dans le ciel.

Les murs encrassés par l'incendie ont retrouvé leur blondeur originelle. Les vitraux, qui n'ont pas été endommagés pendant l'incendie, ont été nettoyés et restaurés, révélant leurs couleurs éclatantes.

La cloche des JO et "ses deux petites sœurs"

Jeudi matin, soit un mois tout juste avant la réouverture de la cathédrale, Notre-Dame a reçu trois nouvelles cloches, dont celle des JO de Paris 2024, installée cet été au Stade de France.

>> Ecouter les explications de RTSreligion sur la cloche des JO 2024 : RTSreligion - La cloche des JO installée à Notre-Dame (vidéo) / RTSreligion / 2 min. / aujourd'hui à 06:20

"La cloche offerte par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à la cathédrale est un symbole fort et un héritage matériel de cet événement universel, historique et fédérateur qui a marqué l'année 2024", souligne un communiqué.

Du côté de la cérémonie prévue pour la réouverture, peu de détails ont jusqu'ici filtré. Le pape François, qui était un temps pressenti, n'y assistera finalement pas.

