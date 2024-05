Charges abandonnées par la justice grecque dans le procès d'un des naufrages les plus meurtriers

La justice grecque a abandonné mardi toutes les charges pesant contre neuf Egyptiens accusés d'être impliqués dans l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée, et s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire.

La Cour "déclare que les neuf accusés sont acquittés" et que toutes les charges ont été abandonnées, a annoncé la juge du tribunal de Kalamata (sud).

Près d'un an après ce naufrage qui a fait plus de 80 morts et quelque 600 disparus, le procès de ces passeurs présumés, en détention provisoire depuis onze mois, s'était ouvert quelques heures plus tôt.

Mais les avocats de la défense et la procureure avaient aussitôt demandé que la cour se déclare incompétente car le naufrage, intervenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, s'est déroulé dans les eaux internationales, à 47 milles marins (87 km) au large de Pylos, dans la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest).

Soulagement des accusés

A l'annonce de la décision, certains des accusés, âgés de 21 à 37 ans et en détention provisoire depuis onze mois, ont laissé éclater leur joie, embrassant leurs proches ou levant le poing en l'air, tandis que des applaudissements se faisaient entendre dans le prétoire.

"Aujourd'hui neuf migrants innocents ont été acquittés mais l'enquête continue", a assuré l'une des avocates, Effie Doussi.

"Nous espérons que la justice grecque se montrera à nouveau à la hauteur en trouvant les responsables de ce drame", a-t-elle ajouté.

Ces neuf Egyptiens, accusés d'"appartenance à une organisation criminelle" et d'"homicide par négligence", encouraient la prison à perpétuité. La justice grecque leur reprochait aussi d'"avoir facilité l'entrée illégale de migrants sur le territoire".

