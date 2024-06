Capri privée d'eau... et de touristes durant la journée de samedi

L'île italienne de Capri a été interdite samedi aux touristes à cause d'un manque d'eau. Le maire a mis en garde contre "une véritable situation d'urgence", avant de rétropédaler et d'annoncer la "levée" de l'interdiction plus tard dans la journée.

Le maire de Capri, Paolo Falco, avait décrété l'interdiction à 7 heures du matin, obligeant plusieurs ferries en route vers l'île, au large de Naples dans le sud de l'Italie, à faire demi-tour. La société chargée de l'approvisionnement en eau a déclaré qu'il y avait eu un problème technique sur le continent jeudi, privant ainsi l'île d'une ressource essentielle. Paolo Falco a mis en garde contre "une véritable situation d'urgence" et déclaré que les réservoirs étaient "en train de s'épuiser". Une urgence "aggravée par l'arrivée des milliers de touristes qui arrivent chaque jour à Capri", a-t-il déclaré. Plus tard dans la journée de samedi, les autorités de l'île célèbre pour ses villas blanches et ses hôtels haut de gamme, ont finalement levé l'interdiction d'accès aux touristes après que les problèmes d'approvisionnement en eau ont été résolus. Un volte-face qui laissera probablement un goût amer aux voyageurs d'un jour dont la visite est tombée à l'eau.