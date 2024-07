Canicule en Europe de l'Est et du Sud: à Athènes, l'Acropole fermée une nouvelle fois

Ce jeudi en Grèce, l'Acropole d'Athènes va fermer au public aux heures les plus chaudes de la journée pour le deuxième jour de suite. Dans les Balkans, la canicule continue de s'intensifier et en Ukraine plusieurs villes ont déjà annoncé avoir battu des records de chaleur.

"We are closing" ("On ferme") explique une employée de l'Acropole à des touristes peu chanceux ce jour-là. Il faudra revenir dès 17h, car d'ici-là les portes resteront closes.

Ce jeudi, le ministère de la Culture a décrété la fermeture du célèbre site entre 12h et 17h, tout comme la veille. En Grèce, le mercure devait grimper jusqu'à 43 degrés dans certaines régions, et 40 degrés en Attique où est située Athènes avec un risque très élevé d'incendies, a prévenu la Protection civile.

Dans certaines régions, les températures dépassent les 40 degrés pour la dixième journée consécutive.

Je n'ai pas l'habitude de ce temps au Royaume-Uni, il pleut normalement. Il fait très chaud (ici), il faut donc rester hydraté Lucy Johnson, touriste du Royaume-Uni

Au pied du monument emblématique, Lucy Johnson, 25 ans, assure qu'il fait "une chaleur bouillante".

"Je n'ai pas l'habitude de ce temps au Royaume-Uni, il pleut normalement", plaisante cette touriste tout juste descendue d'un paquebot de croisière.

L'Acropole - site touristique le plus visité du pays - avait déjà dû fermer au public deux jours d'affilée aux heures les plus chaudes à la mi-juin quand la Grèce avait subi une canicule particulièrement précoce.

Distribution d'eau fraîche

Pour éviter tout accident, la Croix-Rouge grecque a distribué 5000 bouteilles d'eau fraîches en deux heures mercredi.

"Chaque année est pire que la précédente, et les vagues de chaleur sont plus intenses et plus fortes", déplore Vassiliki Dalla, infirmière de la Croix-Rouge, habituée de ce genre d'actions préventives.

"Les gens viennent peut-être de pays qui n'ont jamais eu ce genre de températures", ajoute-t-elle. "Parfois, ils surestiment leurs forces".

doe avec agences