Bruxelles pointe des manquements à l'Etat de droit dans certains pays européens

La Commission européenne a publié mercredi son rapport annuel sur l'Etat de droit dans les 27 pays de l'Union européenne. Si elle se félicite des progrès constatés, elle note que dans certains pays, notamment en Hongrie et en Slovaquie, l'Etat de droit patine.

Comme chaque année depuis 2020, la Commission européenne a rendu public mercredi son cinquième rapport sur l'Etat de droit et son fonctionnement dans les 27 pays de l'Union européenne, un document qui évalue notamment la transparence, la démocratie et l'indépendance de la justice et de la presse dans chaque pays membre.

Ces rapports sont le résultat de consultations constantes avec les gouvernements européens.

Détournement de fonds en Slovaquie

Selon l'exécutif européen, plus de deux tiers des recommandations en matière d'Etat de droit émises l'an dernier ont été appliquées. Mais certains pays, comme la Hongrie et la Slovaquie, inquiètent la Commission.

Si la Pologne est revenue dans le droit chemin depuis le retour du Premier ministre Donald Tusk, la Slovaquie est sur une pente glissante depuis l'élection du chef du gouvernement Robert Fico, constate l'institution de l'UE.

Elle demande à Bratislava de poursuivre en justice les affaires de détournement de fonds européens.

Budapest à nouveau épinglé

De son côté, la Hongrie est à nouveau tancée, alors que les tensions sont au plus haut entre Bruxelles et le Premier ministre hongrois Viktor Orban après son voyage à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine, à contre-courant des positions diplomatiques de l'UE.

>> Lire aussi : L'UE engage le bras de fer avec la Hongrie après la visite de Viktor Orban à Moscou

Le pays continue de violer massivement les principes de l'Etat de droit et doit améliorer son système judiciaire, la lutte contre la corruption et l'indépendance des médias, indique le rapport de la Commission européenne.

Budapest est déjà dans le collimateur de l'Union depuis des années dans ce domaine. Non seulement la Hongrie n'a fait que des progrès minimes, voire nuls, sur les manquements identifiés dans le dernier rapport, mais la Commission a allongé sa liste de recommandations à huit, soit "un record absolu", selon un haut fonctionnaire européen.

L'UE gèle actuellement "plus de 20 milliards d'euros" destinés à la Hongrie dans le cadre de différentes procédures, liées aux manquements reprochés à Budapest, a rappelé le commissaire européen à la Justice Didier Reynders. Une procédure juridique lancée en 2018, et toujours en cours, pourrait théoriquement conduire à priver le pays de son droit de vote dans les décisions de l'UE.

Sujet radio: Pierre Bénazet

Texte web: iar avec ats