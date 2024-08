Bruxelles passe aux calèches électriques, les chevaux retrouvent l'écurie

Bruxelles est la première ville européenne à remplacer ses calèches touristiques tirées par des chevaux par des calèches électriques. Cette initiative est saluée par de nombreux visiteurs, qui la jugent plus respectueuse des animaux.

Sur la Grand-Place de Bruxelles, le cliquetis des sabots sur les pavés a laissé place au doux tintement d'une clochette, signalant l'arrivée d'une calèche bien plus silencieuse. "Ça rappelle la Belle Epoque, ce qui se marie parfaitement avec l'atmosphère de Bruxelles", commente un touriste émerveillé, contemplant l'élégante calèche vernie de noir et de vert.

Dans le 12h30 de la RTS, le cocher de cette calèche moderne Alfredo Almendro explique: "C'est inspiré des premières voitures électriques, conçues par Robert Anderson en 1832. C'est un mélange unique entre l'ancien et le nouveau, avec un design rétro, mais une technologie de pointe, offrant une autonomie de 150 km."

"Avant, on avait des pauvres chevaux..."

Au prix de près de 70 francs par personne, ces promenades en calèche électrique connaissent un véritable succès. Les touristes, sensibles à la cause animale, approuvent largement cette initiative. "Je milite pour les droits des animaux et je suis vegan, donc pour moi, c'est une idée fantastique", déclare une passante. "Avant, on avait des pauvres chevaux qui étaient de service toute la journée. On avait mal au coeur", explique un autre touriste.

L'an dernier, un cheval tirant une calèche est mort à Séville, sous une température de 35 degrés. Bien que des calèches traditionnelles subsistent encore en Belgique, comme à Bruges, l'exemple de Bruxelles suscite déjà l'intérêt d'autres villes.

Laxmi Lota/vajo