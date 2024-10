Boeing et le syndicat des grévistes signent un accord de principe pour mettre fin au conflit

Le syndicat des grévistes de Boeing a annoncé samedi avoir trouvé un accord de principe avec la direction de l'entreprise, plus d'un mois après le début du conflit social qui paralyse plusieurs usines de l'avionneur américain.

"Nous avons reçu une proposition négociée de résolution de la grève qui mérite d'être considérée et présentée à nos membres", a publié sur X le syndicat des machinistes, l'IAM, précisant qu'elle sera soumise au vote le mercredi 23 octobre. Dans cette nouvelle proposition, Boeing propose notamment une hausse salariale de 35% sur quatre ans.

Les négociations achoppent sur les salaires, Boeing étant passé d'une proposition de +25% à +30% sur quatre ans, quand le syndicat réclame +40%.

Deux usines à l'arrêt

La grève des plus de 33'000 ouvriers paralyse, depuis le 13 septembre, les deux principales usines du groupe: celle de Renton, qui produit le 737, son avion le plus vendu, et celle d'Everett, qui fabrique le 777, le 767 et opère plusieurs programmes militaires.

Selon une estimation effectuée par le cabinet Anderson Economic Group (AEG) vendredi, les cinq semaines de grève ont coûté au total 7,6 milliards de dollars en pertes directes, dont au moins 4,35 milliards pour Boeing et 1,77 milliard pour ses fournisseurs.

afp/mera