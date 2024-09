Bataille juridique autour des vitraux de Notre-Dame de Paris

Alors que la réouverture de Notre-Dame de Paris est prévue pour le 8 décembre prochain, les travaux s'intensifient dans la cathédrale. Mais si la restauration avance à grands pas, une controverse enflamme les débats autour de l'édifice: le remplacement de certains vitraux.

L'association de défense du patrimoine Sites et Monuments s'apprête à déposer un recours en justice pour s'opposer à un projet visant à remplacer six vitraux du bas-côté sud par des créations contemporaines. Ce plan, soutenu par l'archevêque de Paris et le président français Emmanuel Macron, divise profondément les experts et les défenseurs du patrimoine.

L'annonce de cette démarche judiciaire intervient alors que le ministère de la Culture a dévoilé la semaine dernière la liste des huit artistes finalistes sélectionnés pour concevoir ces nouvelles verrières. La décision finale sur le projet artistique devrait être rendue prochainement.

Vitraux d'Eugène Viollet-le-Duc

Les vitraux concernés par ce projet de remplacement sont des œuvres datant du XIXe siècle, réalisées sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui avait restauré la cathédrale après les destructions de la Révolution française. Ces verrières, classées aux Monuments historiques, avaient échappé à l'incendie de 2019 et ont depuis été soigneusement nettoyées et restaurées.

Pour les défenseurs du patrimoine, leur remplacement par des œuvres contemporaines constitue une rupture avec l'histoire de Notre-Dame. La Commission nationale du patrimoine avait d'ailleurs rejeté à l'unanimité cette proposition de remplacement.

Le chantier de Notre-Dame de Paris, le 26 juillet 2024. [KEYSTONE - LIONEL BONAVENTURE]

Cet avis défavorable est aujourd'hui un argument clé pour les opposants, qui entendent bien s'en servir lors du recours en justice. De plus, une pétition contre ce projet a déjà recueilli près de 175'000 signatures, témoignant d'une mobilisation importante de l'opinion publique.

Ce n'est pas la première fois que la restauration de Notre-Dame suscite la controverse. Le choix du mobilier intérieur, en particulier le pupitre et l'autel destinés aux célébrations liturgiques, avait également provoqué des critiques, certains les jugeant trop modernes pour un lieu aussi emblématique. Finalement, un compromis avait été trouvé l'an dernier, avec un aménagement plus sobre qui avait apaisé les tensions.

Notre-Dame retrouve sa "voix"

Malgré ces querelles, la restauration de la cathédrale avance. Jeudi, Paris a célébré le retour des huit cloches de la tour nord de Notre-Dame.

Ces imposantes pièces de bronze, pesant entre 750 kilos et 4 tonnes, avaient été retirées après l'incendie pour être révisées dans une fonderie du Nord de la France. Elles seront bientôt remontées dans le beffroi, prêtes à sonner lors de la réouverture du 8 décembre.

La population de Paris et du monde entier pourra assister à cette réouverture historique. Le diocèse de Paris a d'ailleurs annoncé cette semaine l'ouverture d'un site de réservation en ligne, permettant à chacun de participer à cet événement exceptionnel.

Matthias Wirz/vajo