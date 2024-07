Barack Obama estime à son tour que Joe Biden doit revoir sa candidature

L'ancien président américain Barack Obama, très influent dans le parti démocrate, a dit à des proches que Joe Biden devait reconsidérer sa candidature à la présidentielle de novembre, a rapporté jeudi le Washington Post.

Depuis son débat calamiteux fin juin face à Donald Trump, au cours duquel il a souvent peiné à articuler sa pensée, Joe Biden est sous pression d'une partie des démocrates, qui doutent de sa capacité à affronter et battre le candidat républicain le 5 novembre.

Barack Obama, dont Joe Biden a été le vice-président, estime que l'actuel hôte de la Maison Blanche âgé de 81 ans devrait "évaluer sérieusement la viabilité de sa candidature", a écrit le Washington Post, citant des personnes informées dans son entourage.

Pression croissante

Le journal précise que l'ancien président n'a pas réagi à cette information. Si elle devenait officielle, Barack Obama serait le plus important démocrate à se joindre aux voix qui poussent Joe Biden à jeter l'éponge.

Le président est actuellement à l'isolement, après avoir été testé positif au Covid-19 mercredi. Face aux inquiétudes et pressions, Joe Biden refuse de se retirer et balaye les doutes sur ses capacités mentales et sa forme physique, se disant le plus à même de battre Donald Trump dans les urnes.

Mais la pression monte: les chefs démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants auraient tous deux rencontré Joe Biden ces derniers jours pour lui dire que sa candidature pourrait mettre en péril les chances du parti en novembre.

