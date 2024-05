Avec Donald Trump déclaré coupable, l'élection présidentielle est projetée dans l'inconnu

Au lendemain du verdict historique de culpabilité prononcé contre Donald Trump à New York, la campagne présidentielle américaine se retrouve en terrain inconnu. La condamnation du républicain lui sera-t-elle fatale? Pas sûr, selon les experts.

"Le vrai verdict aura lieu le 5 novembre, par le peuple américain", a assuré Donald Trump jeudi devant les caméras, après avoir été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation qui pesaient contre lui dans le procès pénal lié à l'affaire Stormy Daniels, le premier d'un ex-président américain.

Si le verdict de culpabilité de Donald Trump est historique, cela ne l'empêchera pas de concourir pour l'élection présidentielle et son impact sur le scrutin de novembre reste difficile à prédire. Et ce d'autant plus qu'un recours a déjà été annoncé.

L'enjeu des électeurs indépendants et indécis

Jusqu'ici, les sondages donnent Joe Biden au coude-à-coude avec son rival républicain, voire distancé dans certains Etats stratégiques. Sa cote de popularité est basse, son âge inquiète et il ne tire pas profit politiquement de la bonne santé économique.

La décision de justice historique de jeudi, sans qu'il ait besoin d'en faire trop, appuie le message de Joe Biden de défense de la démocratie et consolide l'image qu'il cherche à présenter: celle d'un homme intègre attaché à la décence en politique.

Ce verdict "ne va probablement pas faire bouger beaucoup de votes", prédit un politologue de l'université chrétienne du Texas, Keith Gaddie, interrogé par l'afp. Dans "des courses particulièrement serrées, cela pourrait faire basculer les choses d'un côté à l'autre".

"La question que tout le monde se pose: est-ce que cela va faire trembler la main des indépendants et des modérés le 5 novembre?", s'interroge Marie-Cécile Naves, spécialiste des Etats-Unis et directrice de recherche à l'IRIS.

La condamnation de Donald Trump "pourrait éloigner les électeurs indépendants" de lui, "mais cela ne veut pas dire qu'ils voteront pour Biden. Ils pourraient s'abstenir", pointe Wendy Schiller, professeure en sciences politiques à l'Université Brown.

David Axelrod, ancien stratège de Barack Obama, juge quant à lui sur le réseau social X que "la bonne stratégie pour Biden serait de se concentrer encore plus sur les préoccupations quotidiennes des gens", sans s'appesantir sur les procédures judiciaires contre son rival. "Le contraste serait puissant. Les gens veulent un président qui s'intéresse à leurs problèmes, pas aux siens", affirme-t-il.

Stratégie de victimisation

Donald Trump n'a pas perdu de temps pour relancer sa campagne. "Je suis un prisonnier politique", a lancé le candidat républicain dans un appel aux dons publié jeudi, critiquant un procès instigué selon lui par Joe Biden.

Pour le politologue Daniel Warner, la stratégie de victimisation de Donald Trump aura surtout des répercussions dans son propre camp. "Il aura plus de succès dans son propre clan. Parce qu'il joue toujours les victimes et certaines parties de la population américaine pensent toujours qu'il en est une, car eux aussi se perçoivent en tant que tel", explique l'expert dans La Matinale de la RTS.

Le prononcé de la peine de Donald Trump tombera le 11 juillet prochain et coïncidera ainsi avec un sommet de l'Otan à Washington, une occasion pour Joe Biden de marquer sa présence sur la scène internationale. Et ce quelques jours avant le début de la convention républicaine qui se tiendra à Milwaukee du 15 au 18 juillet.

