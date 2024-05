Aux Pays-Bas, la coalition désigne un ex-chef du renseignement pour former un gouvernement

Les partis de la coalition de droite nouvellement formée aux Pays-Bas ont désigné mardi Dick Schoof, haut fonctionnaire et ancien chef du service de renseignement, pour former un gouvernement.

Dick Schoof, 67 ans, est actuellement le plus haut fonctionnaire du ministère de la Justice et de la Sécurité. Il a auparavant dirigé les services néerlandais du renseignement et de l'immigration.

Il sera Premier ministre et succèdera à Mark Rutte s'il réussit à former un gouvernement, composé à 50% de politiciens et à 50% de personnes extérieures à la politique comme convenu par la coalition.

Une politique stricte en matière d'asile

Grand vainqueur des élections, le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders a renoncé à son rêve d'occuper le poste de Premier ministre, au moins un de ses partenaires de coalition ayant menacé de torpiller un accord dans ce cas.

L'accord pour un gouvernement de coalition a été trouvé six mois après les élections, entre le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders, le parti pro-agriculteurs BBB, le parti libéral VVD et le nouveau parti anti-corruption NSC.

Ils ont présenté à la mi-mai un accord définissant les grandes lignes de la politique à suivre dans les années à venir. La nouvelle coalition vise notamment à appliquer la politique "la plus stricte" que les Pays-Bas aient jamais connu en matière d'asile.

Déterminé à appliquer la politique de la coalition

Dick Schoof a été membre du parti travailliste (gauche) PvdA mais a déclaré mardi lors de la conférence de presse qu'il était déterminé à appliquer la politique décidée par les partenaires de la coalition.

"Cela signifie s'emparer des questions de migration et d'asile, garantir aux populations, y compris aux agriculteurs, une qualité de vie et veiller à la sécurité internationale", a affirmé Dick Schoof. "C'est pourquoi je suis ici", a-t-il ajouté.

afp/hkr