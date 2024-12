Aux Etats-Unis, la chaîne de librairies Barnes & Noble réinvente ses magasins

Si les librairies résistent, les livres papier aussi: ils représentent entre 80 et 90% des ventes de livres, malgré la progression des livres numériques et audio.

Selon Magali Bigey, enseignante en sciences de l'information et de la communication à l'université de Franche-Comté, le livre physique perdure grâce aux jeunes lectrices fans de séries de romance ou de dark romance et à l'application booktok (sur TikTok et qui permet de partager ses lectures dans des vidéos à sa communauté).

"Ça a commencé juste après 50 Nuances de Gris il y a une dizaine d'années, qui avait amené en librairie des tas de jeunes filles qui n'y étaient jamais venues et qui ont eu envie d'y retourner [...] On est à plus 7% de ventes en France en 2023, rien que pour la romance, et le book talk n'y est pas étranger."

Crainte d'un manque de lecteurs

Mais ce genre de livres ne semble pas suffire à compenser à lui seul l'érosion des tirages. Selon les chiffres publiés par des instituts spécialisés, comme GFK et Nielsen, après le sursaut dû au Covid, les ventes de livres ont recommencé à baisser dans toutes les régions du monde. Et cela même si le chiffre d'affaires global du livre augmente avec l'inflation.

Francis Geffard, éditeur chez Albin Michel, craint que des livres ne trouvent plus de lecteurs. "Le problème auquel on est confronté maintenant, ce n'est pas tant l'existence des livres, mais l'existence des lecteurs. Je pense que petit à petit, il y a des livres qui n'auront plus de lecteurs quand on aura perdu toutes les générations qui sont nées avant 1990. Je peux vous assurer que le paysage de la lecture et de l'édition aura radicalement changé."

