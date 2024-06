Au Soudan du Sud, la vaste migration de six millions d'antilopes

Des millions d'antilopes traversent chaque année les vastes prairies du Soudan du Sud, formant ce que les écologistes considèrent comme la plus grande migration de mammifères terrestres au monde. Mais ces animaux sauvages sont en danger en raison d'un intense braconnage.

Chaque année, une immense migration d’antilopes se met en marche entre la rive est du Nil Blanc et l'Ethiopie, les animaux étant poussés à partir par les inondations causées par la saison des pluies dans les zones humides du Sud-Soudan.

La première étude aérienne complète de la faune du pays, dévoilée le mardi 25 juin par l'ONG African Parks, jette un nouveau regard sur cette majestueuse migration animale.

Elle révèle la présence d'environ six millions d'antilopes, soit cinq fois plus que l'estimation précédente. Mais les animaux sauvages sont aussi de plus en plus en proie à un braconnage intensif, dans un pays où les armes sont légion et les forces de l'ordre quasi inexistantes.

hkr/doe